Vídeo: Damião mostra bunker que ficou em Israel e detalha experiência

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), publicou na manhã desta sexta-feira (13/6) um vídeo nas redes sociais mostrando o interior do bunker onde passou a madrugada após os ataques de Israel ao Irã. Ele está no país a convite do governo israelense, participando de um evento sobre segurança pública, ao lado do secretário Márcio Lobato.

Nas imagens, Damião mostra como é por dentro do abrigo subterrâneo. Visivelmente abalado, o prefeito descreve em detalhes a estrutura de proteção onde ele e outras 24 pessoas se refugiaram. Veja o vídeo:

Segundo ele, o grupo foi acordado às 2h55 da madrugada (horário local) com o som das sirenes, indicando risco de ataque. Ele afirma ter pegado apenas o passaporte e corrido para o abrigo. O prefeito de BH também contou que, ao chegar em Israel, eles foram instruídos sobre o bunker, caso houvesse a necessidade de usá-lo.

“Infelizmente, a gente teve aula teórica e prática (...). Quando eu acordei com um barulho uma sirene, abri a janela do quarto e vi que a sirene estava tocando no bairro. Coloquei a primeira roupa que tinha, peguei o passaporte apenas, bati no quarto do lado, chamei o secretário Lobato para a gente correr para cá e vir para para o bunker”, narrou.

O prefeito viajou a Israel acompanhado do secretário municipal de Segurança e Prevenção, Márcio Lobato, a convite da embaixada israelense. Ambos participavam do evento “Projetos Municipais para a Segurança Pública e o Desenvolvimento Local” e também tinham compromissos relacionados a modelos de segurança pública adotados no país.

“Tocou uma sirene no celular, um alerta muito alto, muito mais que um despertador, mandando a gente procurar um bunker imediatamente”, completou. O bunker, conforme descreve, é feito com paredes e pilares de concreto armado com cerca de 60 centímetros de espessura.

Damião relatou que o grupo ficou cerca de três horas dentro do abrigo, aguardando o fim da emergência. “Primeira vez que passa por isso, nunca tinha visto, só em filme, ficamos muito assustados, muito tensos, muito preocupados, mas aí eles foram nos acalmando. Conseguiram nos acalmar, ficamos aqui três horas mais ou menos, aí depois liberaram para a gente ir para o quarto, para descansar um pouco, estamos descansando, fizeram um lanche para a gente, estamos esperando aqui”, conta.

Como já havia antecipado ao Estado de Minas, o prefeito afirmou que pretende retornar ao Brasil assim que possível. "Obviamente, a gente vai no primeiro voo que a gente tiver condições de voltar para o Brasil, mas dependemos do governo israelense e do governo brasileiro. Israelense porque o espaço aéreo está bloqueado aqui de Israel", detalhou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Confesso para vocês que a gente não sabe que hora que vai ser e como que vai ser, mas só espera que seja em breve. Acredito que isso vai acontecer. Tenso. Muito tenso. Agora está tranquilo, mas vai ficar tranquilo até quando?", finalizou.