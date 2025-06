Após matar, esquartejar e abusar do ex, mulher é acusada de agredir agente

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Taylor Schabusiness, moradora de Wisconsin, nos Estados Unidos, chocou o mundo em 2022 ao assassinar e esquartejar ex-namorado, Shad Thyrion. Ela foi condenada à prisão perpétua em 2023. Agora, ela voltou ao tribunal por ser acusada de agredir uma sargento na Penitenciária de Taycheedah, em que está presa.

Antes do crime, Taylor era casada com outro rapaz, desde 2017. Com ele, teve um filho. O homem foi preso por tráfico de drogas e a criança foi morar com parentes no Texas. Enquanto o marido estava preso, Taylor mergulhou no consumo de drogas pesadas e se envolveu em um relacionamento com seu ex, Shad Thyrion — um jovem descrito por amigos e familiares como gentil, caseiro e com espírito aventureiro.

No dia 21 de fevereiro de 2022, Taylor buscou Shad na casa onde ele morava com a mãe, Tara Pakanich, e os dois foram a uma festa. No dia seguinte, Tara não viu o filho, mas presumiu que ele estivesse com Taylor, pois o carro dela ainda estava estacionado do lado de fora.

Na madrugada do dia 23, Tara ouviu barulhos e resolveu checar o porão, onde o filho costumava dormir. Ao descer as escadas, fez uma descoberta aterrorizante: dentro de um balde coberto por uma toalha estava a cabeça de Shad, junto com seu pênis decepado.

A polícia foi acionada às 3h da manhã e encontrou, além do balde, diversas partes do corpo de Shad espalhadas pela casa, incluindo o torso dentro de uma bolsa plástica com um dos pés e uma faca de cozinha. A cena do crime indicava que o assassinato e o esquartejamento haviam ocorrido ali mesmo.

Confissão perturbadora

Taylor foi localizada no próprio carro, onde foram encontrados outros restos mortais de Shad. Suja de sangue e com ferimentos na mão causados por faca, ela foi presa e levada para interrogatório.

Inicialmente, afirmou ter "apagado" após usar drogas. Depois, fez uma confissão chocante: relatou que os dois fumaram maconha, usaram metanfetamina e injetaram Trazodona, um sedativo. No porão, durante uma relação sexual, Taylor colocou uma corrente no pescoço de Shad e começou a apertar — algo que o casal já havia praticado antes como parte de um jogo sexual.

Dessa vez, no entanto, ela estrangulou Shad até a morte. “Eu gostei”, disse aos investigadores. “Vocês sabem como é amar tanto algo que acaba matando?”, questionou em seguida. Após o assassinato, Taylor abusou sexualmente do corpo, utilizou brinquedos sexuais e, apenas no dia seguinte, começou a esquartejá-lo com facas encontradas na casa, dizendo que uma faca de pão era a mais eficiente.

Ela demonstrou frieza ao narrar os detalhes. “Droga, a cabeça. Não acredito que deixei a cabeça”, detalhou. Aos risos, ela disse que a polícia teria “trabalho para encontrar todos os órgãos”.

Julgamento e condenação

A defesa alegou insanidade, citando uma história de traumas, abuso de drogas, a morte precoce da mãe e a prisão do pai por abuso sexual de menores. No entanto, a Justiça considerou que Taylor era mentalmente capaz de responder por seus atos. Em um dos julgamentos, ela chegou a agredir seu próprio advogado.

A promotoria apresentou evidências do planejamento do crime, incluindo buscas no celular sobre o assassino em série Jeffrey Dahmer, também de Wisconsin — por quem Taylor dizia ter uma “fascinação”. Imagens de Dahmer estavam salvas em seu telefone.

Em julho de 2023, Taylor Schabusiness foi condenada por homicídio qualificado, abuso sexual de cadáver e mutilação de corpo. Dois meses depois, recebeu a sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais 10 anos e meio pelas outras acusações.

Durante o julgamento, usava um capuz de contenção usado para impedir cuspes ou mordidas — e chegou a sorrir em alguns momentos. Durante o julgamento, Taylor chegou a agredir o próprio advogado, Quinn Warren.

O ataque aconteceu quando ela, subitamente, se levantou e partiu para cima dele, puxando-o pelos cabelos e o derrubando no chão. A cena foi registrada em vídeo e repercutiu em diversos veículos da mídia norte-americana.

Depois do episódio, Warren foi substituído por outro advogado no caso de defesa criminal. A agressividade constante de Schabusiness com seus próprios representantes legais acabou se tornando um dos fatores considerados para manter vigilância e contenção rígidas durante suas aparições no tribunal.

Novas acusações na prisão

Mesmo após a condenação, Schabusiness continua gerando manchetes. A assassina foi acusada de agredir uma sargento na Penitenciária de Taycheedah, em julho de 2024. Segundo registros do tribunal, durante um atendimento médico, ela tentou atacar uma enfermeira. A sargento interveio e foi agredida com uma pequena mesa de metal. Após a luta, Schabusiness foi contida com spray de pimenta, e a sargento precisou de atendimento hospitalar.

Ela será julgada por essa nova acusação entre os dias 27 e 29 de outubro deste ano. Durante uma audiência preliminar, realiza nesta semana, sete policiais precisaram levá-la ao tribunal em uma maca. O juiz advertiu para que ela não repetisse seus acessos de fúria — como já havia ocorrido em abril, quando atacou o advogado de defesa designado para o novo caso.

O mesmo advogado informou à Justiça que não encontrou fundamentos para apelar da condenação anterior. O Tribunal de Apelações de Wisconsin determinou que, se quiser recorrer, Schabusiness deverá fazê-lo sozinha ou contratar um novo defensor.

Na última movimentação do caso, a ré entrou com um pedido para que não use algemas ou outras restrições durante as audiências do novo julgamento.