Mulher é suspeita de matar o marido durante a lua de mel

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Raja e Sonam Raghuvanshi se casaram em 11 de maio, em Madhya Pradesh, na Índia. Filhos de famílias tradicionais, os dois se uniram em um casamento arranjado e só se conheceram no altar. Dias depois da cerimônia, em 20 de maio, o casal partiu para a lua de mel em Meghalaya, também na Índia, a 1.800 km de distância. Tudo parecia correr bem até eles desaparecerem no dia 23, último dia da viagem.

Raja foi encontrado morto em 2 de junho passado, 10 dias depois de desaparecer. O corpo estava a 20 km de distância de onde estavam hospedados. No entanto, Sonam só apareceu no domingo (8/6), do outro lado do país. Ela foi presa como a principal suspeita da morte do marido.

Uma Raghuvanshi – mãe de Raja – contou, em entrevista à NDTV, que o casal vivia bem. “Raja estava muito feliz com ela. Ele nunca mencionou que tinha problemas com ela”, afirmou

Ela não acusa a nora de assassinato, mas questiona se ela poderia ter feito algo para defender o marido. "Quero perguntar à Sonam que, se Raja foi com você, por que você o deixou naquela condição? O que aconteceu com ele? Quem fez isso com ele? Você deve ter visto alguém. Por que você não o salvou?", questionou.

“Eu a conheço há quatro meses e, nesses quatro meses, nunca tive a impressão de que Sonam pudesse fazer algo assim. Depois do casamento, ela ficou em casa por quatro dias e, mesmo assim, não achávamos que ela fosse capaz de fazer algo assim”, disse. “Foi um casamento arranjado. Perguntaram a ambos se concordavam com o casamento. Nós prosseguimos depois que eles concordaram", garantiu.

Suposto comparsa

Sonam foi encontrada visivelmente exausta na beira de uma estrada em Uttar Pradesh, a 1.800 km de distância de onde morava, na noite de domingo. Ela pegou um telefone emprestado e ligou para sua família. O irmão dela entrou em contato com a polícia, que a prendeu.

O governo da Índia está oferecendo US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,9 milhões) para quem conseguir decifrar um misterioso código que já dura 5.300 anos sem uma pista do que significa. Reprodução X (Twitter) A escrita encrustada em cerâmica foi deixada pela civilização do Vale do Indo (conhecida como Harappan). Essa população está entre as primeiras a adotar um estilo de vida urbano, em cidades muradas com tijolos , tendo fazendeiros e comerciantes. Desde a sua descoberta, há um século, cerca de dois mil sítios foram localizados na região. Saqib Qayyum - wikimedia commons Muitas mensagens antigas usavam símbolos, como hieróglifos egípcios e cuneiforme mesopotâmico, em vez de alfabetos. Domínio Público/Wikimédia Commons Esses sistemas estavam repletos de significados que ficaram ocultos com o passar do tempo. Para compreendê-los, foram necessárias décadas de estudos e ferramentas específicas. Kom_Ombo_Portal wikimedia commons Com o declínio de civilizações que os criaram, o conhecimento sobre esses sistemas foi perdido. Sem registros ou tradutores vivos, as escritas tornaram-se enigmas históricos. Decifrá-las ajuda a revelar culturas, religiões e eventos importantes que moldaram a humanidade. Superwallah - wikimedia commons Especialistas em decifração incluem linguistas, arqueólogos e epigrafistas, que estudam símbolos e contextos históricos. Além disso, criptógrafos e matemáticos também são convocados para lidar com mensagens cifradas. Alguns códigos foram decifrados com sucesso enquanto outros permanecem como enigmas que desafiam os especialistas pelo mundo. Captmondo wikimedia commons Pedra de Roseta - Decifrada por Jean-François Champollion em 1822, a Pedra de Roseta trouxe a chave para entender os hieróglifos egípcios. Seu texto trilingue foi fundamental para comparar e interpretar os símbolos. Awikimate - wikimedia commons O Papiro Ebers foi escrito no Egito em cerca de 1 550 a.C. tendo mais de 700 fórmulas e remédios populares além de uma descrição precisa do sistema circulatório. O papiro foi redigido em escrita hierática, que permitia escrever rapidamente, simplificando os hieróglifos. Foi decifrado e é um dos tratados médicos mais antigos e importantes que se conhece. Domínio público Escrita Cuneiforme - Utilizando tábuas de argila, a escrita cuneiforme foi decifrada no século XIX. Henry Rawlinson, estudando o Monumento de Behistun, desvendeu as línguas acadiana e suméria. Amar-Sin, or Bur-Sin, wikimedia commons domínio público Código de Linear B - A escrita Linear B é um silabário que foi utilizado pelos povos micênicos (Civilização Micênica) entre os séculos XV a.C. e XII a.C. Decifrado por Michael Ventris em 1952, o Linear B revelou detalhes sobre a Grécia da Idade do Bronze. Marsyas wikimedia commons Manuscrito Maia de Dresden - Os glifos maias começaram a ser interpretados no século XX por Yuri Knorozov. A decifração dos calendários e símbolos religiosos desvendou segredos astronômicos. domínio público Escrita Fenícia - Considerada uma das primeiras formas de alfabeto, a escrita fenícia foi decifrada através de comparações com línguas semíticas modernas. Ela é a base para muitos alfabetos atuais, incluindo o grego e o latino. w1k0 - wikimedia commons Escrita Elamita Linear - Decifrada parcialmente por arqueólogos e linguistas, essa escrita usada na antiga região do Elam (Irã) começou a ser compreendida na década de 1900. Seu uso administrativo e religioso foi destacado em achados arqueológicos. Wikimedia Commons/ Zunkir Ugarítico - Descoberto em tábuas do século XIV a.C. em Ugarit (atual Síria), o ugarítico foi decifrado na década de 1930. Sua escrita cuneiforme alfabética revelou textos mitológicos e religiosos semíticos LorisRomito wikimedia commons Alguns mistérios continuam, como o Manuscrito de Voynich, um codex ilustrado, com 240 páginas, do século 15. Ganhou a alcunha de "o livro que ninguém consegue ler". Foi descoberto na PolÃŽnia em 1912 pelo livreiro americano Wilfrid Voynich. O acadêmico Gerard Cheshire, da Universidade de Bristol, no Reino Unido, alegou tê-lo desvendado, mas a comunidade acadêmica rejeitou. domínio público Além disso, a escrita dos Rapa Nui (rongo-rongo), habitantes nativos da Ilha de Páscoa, permanece indecifrada, guardando os segredos da mítica região. Os últimos conhecedores foram escravizados em plantações peruanas e morreram, deixando o segredo dessa escrita. magical world wikimedia commons Voltar Próximo

"Se Sonam for culpada, ela deve ser enforcada; caso contrário, os verdadeiros culpados devem ser punidos", disse a mãe de Raja.

De acordo com a polícia, Sonam mantia um caso com Raj Kushwaha, que fez parte do assassinato. "Algumas pessoas alegaram que este Raj foi visto com o pai de Sonam durante o funeral de Raja", afirmou Uma. No entanto, ela disse que nunca tinha ouvido falar no homem. Raj também foi preso, bem como outras cinco pessoas que teriam ligação com o assassinato de Raja e a fuga de Sonam.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia alega que Sonam Raghuvanshi planejou o assassinato do marido, juntamente com o amante, Raj Kushwaha. Eles teriam contratado assassinos profissionais para executá-lo.