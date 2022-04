Recém-casado morre a caminho da lua de mel nas Maldivas

Glauto Tuquarre morre a caminho de lua de mel nas Maldivas (foto: Reprodução / Licia e Glauto)



Nesta segunda-feira (25/4), o médico Glauto Tuquarre morreu dentro de um avião a caminho de sua lua de mel nas Maldivas. O oncologista, de 49 anos, havia se casado com Lícia Dutra Tuquarre, de 36 anos, no sábado em Teresina (PI) e embarcou no domingo. Eles saíram de São Paulo rumo às Ilhas Maldivas.









Nesta manhã, às 10h20, o avião pousou em Doha, capital do Catar, para uma escala. De acordo com nota de pesar divulgada na conta do Instagram do médico, ainda não se sabe quando o corpo será trasladado ao Brasil.





Glauto, além de médico, professor e pesquisador, era pai de Júlia.