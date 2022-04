Militar da Marinha atira na boca de adolescente de 15 anos em motel

Motel onde adolescentes foram levadas por dois militares no Pará (foto: Reprodução / TV Liberal)

Uma adolescente de 15 anos foi baleada por um militar da Marinha na boca, em um motel de Vigia de Nazaré, Pará, na última quinta-feira (21/4). Ela e outra jovem, de 14 anos, foram levadas ao local por dois militares. Uma adolescente de 15 anos foi baleada por um militar da Marinha na boca, em um motel de Vigia de Nazaré, Pará, na última quinta-feira (21/4). Ela e outra jovem, de 14 anos, foram levadas ao local por dois militares.





Um deles, identificado como Gabriel Norberto de Almeida Lobo, é apontado pela Polícia Civil como autor do disparo e está preso. O outro militar, que seria o dono da arma, está foragido.





Leia também: PM é baleado em bar de Contagem De acordo com as investigações, os militares teriam oferecido uma carona às adolescentes e, em vez disso, foram levadas ao motel. A adolescente teria sido baleada depois que se recusou a tirar a roupa.





Em nota, o motel "Chamego" disse que os militares burlaram o controle de acesso do motel para entrar com as meninas no local.





A adolescente foi baleada na boca e está internada em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, na região metropolitana de Belém.





O advogado de Gabriel, Heverton Bezerra, afirmou, ao jornal O Liberal, que o tiro foi acidental e que ele não sabia que a menina era menor de idade.





A Justiça fixou fiança de R$ 60.600 para militar seja solto. Valor ainda não foi pago.