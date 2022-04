Triplex do Guarujá poderá ser alugado por menos de R$ 50

O ex-presidente Lula foi condenado em duas instâncias no processo que envolve o imóvel (foto: NELSON ALMEIDA)

O triplex que foi atribuído ao ex-presidente Lula (PT), que fica no Guarujá, litoral de São Paulo, poderá ser alugado via Airbnb em maio. A primeira pessoa que se hospedar no famoso apartamento pagará apenas R$ 49,90 a diária.