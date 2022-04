Ciro condena silêncio do ex-presidente Lula

Para o pedetista, ''é o velho Lula de sempre, que só pensa em si mesmo e em sua curriola'' (foto: Thiago Gadelha/AFP - 21/1/22)





O pré-candidato às eleições presidenciais Ciro Gomes (PDT) criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também pré-candidato, na manhã de ontem. Ciro condenou a ausência de posicionamento de Lula em relação ao indulto do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). No Twitter, o pedetista disse que o petista poderia, se eleito, usar da mesma medida para perdoar “dezenas de companheiros íntimos”.





“O fato de Lula não ter condenado o decreto escandaloso de Bolsonaro só pode dever-se a duas razões. Ambas extremamente condenáveis. Primeiro, ele já se julgar eleito, e achar que não deve satisfação a ninguém, nem às instituições”, escreveu Ciro. Para ele, Lula teria uma lista “assombrosa em quantidade e má qualidade”. “Ou seja: é o velho Lula de sempre, que só pensa em si mesmo e em sua curriola. Lula e Bolsonaro: tão diferentes, tão iguais. Acorda, Brasil!”





Já o ex-presidente Lula aderiu à campanha encabeçada por artistas e pediu para que jovens de 16 e 17 anos tirem seu título de eleitor. Os adolescentes têm até 4 de maio para solicitar o documento. “Fica muito fácil falar isso (que político é ladrão) para negar a nossa participação. Mas se você é uma pessoa que quer mudar o país, se quer melhorar a comunidade onde você mora, você tem que participar. Quando você não acreditar mais em ninguém, acredite em você. Se você acreditar, você vai entrar na política para ser o político que você acha que os outros têm que ser”, disse o ex-presidente em seu perfil no Twitter.





Em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou a menor porcentagem de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor desde a conquista do direito ao voto para essa faixa etária na Constituição de 1988. De acordo com o órgão, pouco mais de 13% estavam aptos para votar nas eleições de 2022 naquele momento. Por isso, celebridades vêm incentivando adolescentes a tirarem o título de eleitor. A campanha teve início com a cantora Anitta, que se posicionou contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).





A mensagem da campanha encabeçada pelos influenciadores é “fazer a diferença” por meio do voto dos jovens. Recentemente, os cantores Criolo, Gloria Groove, Emicida, Pabllo Vittar, a banda Fresno, Marcelo D2, Rael, Marina Sena, entre outros, fizeram uma campanha intensa no festival Lollapalooza contra as ações do governo e a favor do título de eleitor dos jovens. Além deles, vários influenciadores vêm incentivando a campanha.





Jovens





Com a campanha, o TSE começa a registrar um aumento no número de jovens interessados em votar no pleito deste ano. Segundo dados da Justiça Eleitoral, o número de alistamentos eleitorais realizados nos três primeiros meses de 2022 cresceu em relação às duas últimas eleições gerais no país. De janeiro a março, o Brasil ganhou 1.144.481 novos eleitores na faixa etária de 16 a 18 anos. Já nos pleitos de 2018 e 2014, foram emitidos 877.082 e 854.838 novos títulos, respectivamente.





De acordo com as estatísticas oficias, até janeiro deste ano, o TSE registrava, no total, pouco mais de 730 mil títulos emitidos para jovens de 16 e 17 anos, para quem o voto é facultativo. Para o cientista político e analista do TSE Diogo Cruvinel, o interesse recorde dos jovens pelo primeiro título se justifica por alguns fatores.





“A Justiça Eleitoral sempre realiza campanhas de conscientização e incentivo ao eleitorado como um todo, em especial aos jovens, por meio da mídia e nas escolas. Neste ano, pela primeira vez, a campanha contou com a adesão espontânea de artistas e influenciadores, que dialogam diretamente com esse eleitorado, o que ajudou a impulsionar esses números”, avalia. Segundo ele, além disso, vivemos no Brasil um momento de acirramento dos discursos políticos, com uma maior polarização. As informações são da Agência Brasil.





“Esse cenário tende a incentivar os jovens a terem um maior engajamento e, por consequência, procuram participar mais ativamente do processo eleitoral. E, para tanto, é necessário ter o título de eleitor. A população tem se conscientizado cada vez mais sobre isso”, analisa.





Este ano, o cadastro eleitoral seguirá aberto até 4 de maio próximo, data-limite para que o eleitor solicite o título, transfira o domicílio eleitoral e regularize eventuais pendências com a Justiça Eleitoral.





Imagem





Em uma tentativa de conquistar eleitores mais novos e rejuvenescer as redes sociais, o ex-presidente Lula trocou a foto de perfil. Agora, o petista posa com um óculos Juliet. Além da campanha voltada para jovens, Lula reforçou sua presença nas redes sociais, com a criação de perfis nas redes TikTok e Kwai. “Pediram para dar uma rejuvenescida nas redes. Nova foto do perfil. Tiktok e Kwai em breve”, brincou.