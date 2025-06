Pai é acusado de matar as três filhas durante visita

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Três garotas que faziam uma visita ao pai, em Washington, nos Estados Unidos, foram dadas como desaparecidas e, posteriormente, encontradas mortas. As meninas, Olivia, de 5 anos, Evelyn, de 8 anos, e Paityn Decker, de 9 anos, estavam visitando o pai, Travis Decker, de 32 anos, quando foram vistas pela última vez, por volta de 17h do dia 30 de maio. O suspeito é o próprio pai das garotas, que está sendo procurado pela polícia por assassinato, sequestro e interferência na custódia.

As meninas foram encontradas mortas perto de um acampamento em 2 de junho. Desde então, o pai está desaparecido.

De acordo com a polícia, no dia da visita, Travis estava morando no próprio carro e fez pesquisas sobre vagas de emprego no Canadá. O Gabinete do Xerife do Condado de Chelan informou que o legista considerou a morte das meninas como homicídio por asfixia. O gabinete também comunicou que o cachorro de Decker foi encontrado e levado para a sociedade humanitária.

Na noite de 8 de junho, as autoridades federais norte-americanas assumiram as operações de busca. "Nossa equipe de comando continua envolvida com o comando de busca enquanto damos às nossas equipes tempo para descansar, se recuperar e se preparar para retornar à busca e captura do suspeito", disse o gabinete do xerife em um comunicado à imprensa.

A equipe local está conduzindo a investigação criminal. Ainda não foi confirmado que o pai é o autor do crime. Até o momento, os investigadores afirmam que analisaram amostras de sangue coletadas na cena do crime, que eram do sangue de um homem.

A polícia ainda está analisando DNA e impressões digitais. De acordo com o gabinete do xerife, os investigadores coletaram "uma grande quantidade de evidências, muitos itens pessoais do suspeito" da caminhonete de Decker.

O que sabe até agora?

De acordo com a polícia, Decker morava na picape dele desde que perdeu o emprego. A mãe das meninas ligou pedindo ajuda na noite do dia 30 de maio e disse que as filhas estavam em uma visita agendada com o pai. Como ele não devolveu as meninas, ela acionou as autoridades.

A polícia afirma que fez uma busca mesmo dia r localizou o trajeto feito pelo carro de Travis. As autoridades então disseram que buscaram informações em hotéis nas proximidades, mas nada foi encontrado.

Segundo a polícia, alguém contatou a Patrulha Estadual de Washington naquela mesma noite, para solicitar um alerta AMBER ( Alerta de Pessoa Desaparecida em Perigo), mas o caso "não atendia aos critérios exigidos". As autoridades afirmam que, para que um Alerta AMBER seja emitido, é preciso que a pessoa desaparecida tenha 17 anos ou menos, que ela esteja inserida em um índice que permita às agências policiais trocar informações rapidamente e que informações descritivas ajudem na recuperação dela. No entanto, o caso não atendia a dois critérios: deve haver motivos para acreditar que a pessoa foi sequestrada; e a pessoa desaparecida deve estar em perigo iminente de lesão corporal grave ou morte.

No dia seguinte, a polícia local conseguiu emitir o alerta. Em 2 de junho, três dias após as meninas terem sido vistas pela última vez, as autoridades encontraram o carro de Decker. Não havia ninguém no veículo, mas quando os investigadores revistaram a área ao redor, encontraram os corpos das três meninas. O pai delas não foi encontrado.

O Serviço Florestal dos EUA emitiu um decreto de interdição florestal em 4 de junho para a área onde as meninas foram encontradas. Eles revogaram o decreto em 8 de junho. As buscas abrangeram áreas florestais, um rio e estruturas na área onde Decker esteve pela última vez.

Agora, a polícia anunciou que está oferecendo uma recompensa de US$ 20 mil (R$ 111 mil) para quem descobrir o paradeiro de Travis. Decker é ex-militar das forças armadas dos Estados Unidos, tendo sido treinado para sobreviver em áreas selvagens sozinho e com pouco equipamento.