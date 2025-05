Mãe vende filha por R$ 6.500 a curandeiro e é condenada à prisão perpétua

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Racquel "Kelly" Smith, da África do Sul, foi condenada à prisão perpétua por sequestrar e traficar a própria filha, de seis anos de idade. Ela vendeu a pequena Joshlin Smith a um curandeiro tradicional, que estava interessado nos olhos verdes e pele clara da menina. A garota nunca mais foi vista.

O namorado de Smith, Jacquen Appollis, e seu amigo Steveno van Rhyn também foram presos. Joshlin desapareceu em frente à casa da mãe, em Saldanha Bay, na África do Sul, em fevereiro de 2024. Na ocasião, a mãe disse que deixou a menina com o namorado, sumindo em seguida.

O desaparecimento de Joshlin foi amplamente divulgado no país, com o governo oferecendo uma recompensa de R$ 320 mil para que ela retornasse para casa, em segurança. No entanto, a menina nunca foi encontrada, levantando suspeitas para a mãe.

A Justiça não chegou a uma conclusão sobre o paradeiro de Joshlin, apenas que os três adultos a venderam. Cada um deles foi condenado à prisão perpétua pela acusação de tráfico de pessoas e a 10 anos de prisão pela acusação de sequestro.

Há milhões de anos, todos os continentes formavam um único continente chamado Pangeia Massimo Pietrobon WIKIMEDIA COMMONS Ao longo dos milênios, essas terras foram se separando lentamente. Reprodução Agora a formação de uma fenda gigante chama atenção dos cientistas Youtube Canal Nation A descoberta foi publicada pela revista especializada “Geophysical Research Letters”, Youtube Canal Nation Segundo os especialistas, a fenda gigante é impulsionada por processos tectônicos semelhantes aos que ocorrem no fundo do oceano. Imagem de Alexander Antropov por Pixabay As placas tectônicas existem em diversas partes do mundo. São gigantescos blocos rochosos que formam a crosta terrestre e que têm movimento constante, provocando aproximação ou afastamento umas das outras. Imagem de Antony Trivet por Pixabay "A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Imagem de Gylfi Gylfason por Pixabay O Vale da Fenda tem extensão de 6,4 mil quilômetros e se alastra desde a Jordânia, no sudoeste da Ásia, até o centro de Moçambique, mais ao sul da África Twitter @NTVnewsroom Somália, Quênia, Tanzânia e metade da Etiópia estão se separando gradualmente do resto do continente. Peter Fitzgerald - Wikimédia Commons A atividade tectônica do continente africano ganhou novas descobertas graças a dados de satélites. Official SpaceX Photos - Starlink Mission wikimedia commons O continente africano irá se dividir dando origem à formação de um novo mar. Reprodução e Reprodução de Twitter O processo está acontecendo na junção tripla do Afar, a interseção das placas Núbia, Somali e Arábica, localizada no leste do continente. Imagem de Antony Trivet por Pixabay A teoria predominante é de que rochas superaquecidas estão se elevando no manto terrestre, afastando as placas umas das outras. Arcturian por Pixabay Em 18/3/2018, o terreno começou a abrir na cidade rural de Mai Mahiu, no sudoeste do Quênia. Roma Neus wikimedia commons "Este é o único lugar na Terra onde você pode estudar como uma fenda continental se torna uma fenda oceânica", disse Christopher Moore, estudante de doutorado na Universidade de Leeds, à NBC News Divulgação Um dos locais fica a 50 km de Nairóbi e foi se abrindo após várias semanas de fortes chuvas, inundações e tremores. Imagem de Antony Trivet por Pixabay Os cientistas localizaram o ponto onde, muito profundamente no subsolo, o continente abriu-se pela primeira vez. Youtube Canal Nation A África tem que tem uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados onde vivem 1,2 bilhão de pessoas. Reprodução É o segundo maior continente do planeta e também o segundo mais populoso. Em ambos os casos, perde para a Ásia. Imagem de WikiImages por Pixabay No futuro, segundo os pesquisadores, o continente africano ficará menor e haverá uma grande ilha no Oceano Índico composta por partes da Etiópia e da Somália, incluindo o Chifre da África. Reprodução Twitter Voltar Próximo

Durante o julgamento, mais de 30 testemunhas afirmaram que a menina tinha uma vida conturbada e que a mãe é manipuladora e contadora de "mentiras descaradas". Uma vizinha da família contou que Racquel, que é mãe de 3 filhos, falava abertamente do desejo de vender as crianças.

Uma assistente social apresentou um relatório sobre os três traficantes, afirmando que “não seria exagero concluir que Smith é a mentora do tráfico de sua própria filha".