Um adolescente de 17 anos é suspeito de matar a mãe um ano após ter assassinado o próprio pai na Flórida, nos Estados Unidos.

Adolescente foi quem ligou para a emergência para notificar a morte de sua mãe, ocorrida no domingo (8). O jovem alegou que Catherine Griffith, 39, foi esfaqueada no pescoço durante uma discussão na qual a vítima, supostamente, teria "se jogado" contra ele com uma faca nas mãos e caído sobre o objeto. As informações foram repassadas pelo gabinete do xerife do Condado de Polk, segundo a NBC.





Polícia diz que cena do crime não condiz com o narrado pelo adolescente ao ligar para a emergência. Conforme os investigadores, a mulher morreu no local e a autópsia apontou que Catherine sofreu um ferimento profundo no pescoço provocado pela facada. Ainda, o laudo médico destacou que o ferimento é "inconsistente" com o provocado por uma facada acidental, como alega o adolescente.





Testemunhas relataram aos policiais que ouviram gritos vindos da casa instantes antes da morte de Catherine. Os vizinhos disseram que mãe e filho estavam discutindo e viram o suspeito agarrar a vítima pelos cabelos, que implorava para ser solta. Familiares também relataram às autoridades que o jovem costuma travar embates físicos e verbais com a mãe.





Em 2023, o adolescente foi investigado por ter assassinado o pai a tiros. Na ocasião, ele alegou que agiu em legítima defesa após ter sido "encurralado" pelo genitor, que era divorciado de sua mãe. Na época, Catherine pagou fiança no valor de R$ 280 mil para libertar o filho. Posteriormente, as acusações contra ele foram retiradas.





Xerife se referiu ao adolescente como um "predador violento". Grady Judd declarou à imprensa norte-americana que pretende manter o jovem "afastado do convívio em sociedade" por seu comportamento agressivo e perigoso. O adolescente foi apreendido pelos crimes de homicídio, sequestro e deverá responder como adulto.