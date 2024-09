Valquiria Nascimento, mãe do falecido funkeiro MC Kevin, deu uma declaração impactante na última quarta-feira (11). Nas redes sociais, ela abordou abertamente a prisão de Deolane Bezerra, detida na ‘Operação Integration’, uma investigação sobre suposto envolvimento em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Desde a prisão da advogada, diversas emissoras de televisão entraram em contato com Valquiria, propositalmente para entrevistas alegando o interesse na vida profissional dela. “Umas três emissoras de TV me procuraram falando que querem me entrevistar para falar sobre o meu trabalho, da vida que vivo hoje. Sei que tudo isso é mentira, que é para perguntar sobre o que está acontecendo com Deolane”, afirma Valquiria.

Qual é a relação entre MC Kevin e Deolane Bezerra?

Para esclarecer os fatos, Valquiria destacou que não mantém contato com Deolane e que não possui informações sobre a vida pessoal dela. “Não sei da vida dela, não falo com ela há bastante tempo. A vida é dela, não tenho nada a ver, não quero mal, quero que ela seja feliz”, enfatizou Valquiria, distanciando-se dos tumultos envolvendo a advogada.

Diante dos pedidos incessantes de entrevistas, Valquiria deixou claro que não tem nada negativo a declarar sobre Deolane ou sua família. “Não tenho nada contra ela, contra a família dela… Pelo contrário, nunca quis o mal de ninguém e não será agora que vou sair falando em rede de televisão falando mal dela. Não tenho nada para falar. Não me enche o saco e não me liga”, completou.

Por que Deolane Bezerra foi presa?

A prisão de Deolane Bezerra chamou a atenção de muitos. Ela e sua mãe foram capturadas pela Polícia Civil de Pernambuco durante a ‘Operação Integration’. As investigações apontam para uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais. Inicialmente, Deolane tinha a prisão domiciliar, mas a medida foi revogada após o descumprimento das determinações do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Como afetam essas polêmicas na vida de Valquiria Nascimento?

Para Valquiria, a abordagem constante da mídia, usando a figura dela para obter informações sobre Deolane, tem sido uma fonte de incômodo. “Tudo isso é para perguntar sobre o que está acontecendo com Deolane. Não sei da vida dela, não falo com ela há bastante tempo”, reforça.

Valquiria prefere focar na sua própria vida e no seu trabalho, mantendo-se distante de toda essa turbulência midiática. Esse posicionamento demonstra um desejo de afastamento dos problemas legais enfrentados por Deolane e de proteger a própria privacidade.

Entenda mais sobre a Operação Integration

A ‘Operação Integration’ foi desencadeada pela necessidade de desmantelar uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro e operações com jogos ilegais, afetando diversas regiões. A prisão de figuras públicas como Deolane Bezerra elevou o caso a um status de grande visibilidade, tornando-se um dos assuntos mais comentados na mídia.

Esses eventos geram uma série de questionamentos e especulações, mas é fundamental lembrar que muitas dessas informações precisam ser analisadas com cuidado e confirmadas pelos canais oficiais. Valquiria reforça, portanto, seu distanciamento da situação, buscando normalidade e serenidade em sua própria vida.