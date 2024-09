A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa, nesta quarta-feira (4/9), em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Deolane foi encaminhada ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), de Recife.

Além da prisão de Deolane, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

Quem é Deolane Bezerra?

Deolane Bezerra é empresária, advogada criminalista e influencer digital. A advogada também participou do reallity A Fazenda, em 2022, e, recentemente, apareceu ao lado de Fiuk em várias ocasiões, o que despertou rumores de que os dois estavam em um relacionamento amoroso.

Ela namorou Mc Kevin, o funkeiro que sofreu uma queda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é mãe de três filhos, resultado de relacionamentos que teve antes de se envolver com o artista. Ela também, ao lado das irmãs Danielle e Dayenne, é sócia no escritório “Bezerra Advogados & Associados”.

Não hesitando em exibir sua vida luxuosa, Deolane compartilha ostentação, cercada por joias, roupas sofisticadas e viagens luxuosas. Recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil instituiu um provimento que proíbe a ostentação em qualquer forma de publicidade relacionada à profissão ("É vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens, sejam eles vinculados ou não ao exercício da profissão, como veículos, viagens, hospedagens e itens de consumo").



Em novembro de 2023, Deolane organizou uma festa de aniversário com apresentações de Simone e Simaria e Belo, que custo R$ 4,5 milhões. A festa gerou controvérsia, como era de se esperar: houve convidados alegando que ela dividiu os participantes em celebridades e subcelebridades, o que a advogada refutou.