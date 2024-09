O primeiro amigo, parceiro de bagunça ou o seu maior rival. Ter irmãos é uma sensação única! Para celebrar essa relação tão especial, o dia do irmão é comemorado nesta quinta-feira (5/9). A data, apesar de popular, não tem um registro oficial no país.





Trata-se de uma homenagem a Madre Teresa de Calcutá, freira católica que ajudou doentes e pobres em diversos lugares no mundo, morta em 5 de setembro de 1997. A celebração do dia dos irmãos é realizada desde 2007, quando completaram-se 10 anos da morte de uma das maiores mestras do que é amor fraterno.

Para comemorar a data, o Estado de Minas preparou uma lista divertida que reúne a melhor e a pior parte de ter um irmão. Confira:





Parceiro de futebol de rua





Em qualquer dia de sol, seu irmão está pronto para organizar uma partida épica de futebol na rua, onde o gol era delimitado por chinelos. Apesar de simples, a brincadeira parecia como um grande clássico futebolístico em um grande estádio. Com dribles e jogadas improvisadas, o irmão era o companheiro na hora de buscar a bola que bateu na janela da vizinha ou de te socorrer quando esfolava o dedão do pé no chão.





Mestre das imitações

Quem nunca gritou “manhê, o fulaninho tá me imitando” que atire a primeira pedra. Sejam mais velhos ou mais novos, nossos irmãos parecem ter um super poder de nos tirar do sério, principalmente com suas imitações. Mas veja pelo lado bom: seu irmão também pode imitar outras pessoas apenas para te divertir.





Parceiro de memes e pegadinhas





Não existe tédio quando se cresce com irmãos! Sempre há criatividade para inventar brincadeiras e pegadinhas e, nas redes sociais, compartilhar memes que têm um significado especial só para vocês. Esses momentos podem deixar os pais de cabelo em pé, mas vão ficar eternamente guardados na memória.











Rei / rainha do drama





Ter um irmão é saber que qualquer coisa pode ser transformar em um drama, seja o banco da frente do carro ou a escolha do canal de TV. E não importa se você é mais novo, mais velho ou o do meio, você também vai criar dramas, mas só vai levar a sério quando você “tem razão”.





Desbravador de aventuras





Com um irmão, qualquer aventura se torna épica, seja explorando áreas misteriosas ou criando clubes secretos. As brincadeiras no quintal podem se transformar em um navio pirata, forte de guerra e o que mais a imaginação permitir.







Assassino de privacidade





Não há portas fechadas que impeçam que seu irmão invada seu espaço pessoal. Ele parece ter um poder mágico de sempre querer usar o banheiro quando você estiver lá e sempre vai estar à espreita quando estiver precisando de um tempo para ficar só. No fim, não é por maldade: é só um jeitinho especial de ficar junto de você.





Armazém de segredos





Na infância, você pode ter medo de seu irmão te dedurar para os pais de vocês. Mas, com o passar do tempo, você percebe que são cúmplices. Por isso, os irmãos são as melhores pessoas para compartilhar os segredos mais embaraçosos e que te conhecem como ninguém.