Nesta terça-feira (5/9) é comemorado o Dia dos Irmãos. A data não existe oficialmente no calendário do nosso país, mas caiu no gosto dos brasileiros. A celebração foi criada pela Igreja Católica em 2007, em homenagem a Madre Teresa de Calcutá.





A religiosa morreu em 5 de setembro de 1997. A freira ajudou pessoas doentes e necessitadas em várias partes do mundo. Dentro da Igreja, os irmãos são todas as pessoas que são filhas de Deus. A ideia do Dia dos Irmãos surge para provocar uma reflexão sobre como agir perante outros seres humanos, como fazia a Madre.

Mas, 16 anos depois, a data serviu também como uma forma de celebrar laços familiares, sanguíneos ou não. Por isso, o Estado de Minas listou 10 duplas de irmãos que trabalharam juntos nas telinhas. Confira:

Sthefany e Kayky Brito

O Brasil conheceu os irmãos Sthefany e Kayky Brito ainda crianças: ela começou a carreira em ‘Chiquititas’, em 1999, quando tinha 12 anos; o garoto se juntou à novela em 2000, também aos 12 anos. Mas apesar de terem estreados na mesma obra, os dois quase não apareciam juntos nas cenas.





Em 2004, os dois voltaram a contracenar, na novela ‘Começar de novo’, como Betinho e Dandara. Os irmãos fizeram sucesso nos anos 2000, mas ficaram alguns anos fora das telinhas.

Anos mais tarde, em 2017, Kayky e Sthefany viveram os irmãos Nitócris e Evil-Merodaque na novela bíblica ‘O rico e o lázaro’. Mas, ao contrário da vida real, na trama os dois não se dão bem.

Kayky e Sthefany Brito em %u2018Começar de novo%u2019 Reprodução/TV Globo

Sandy e Junior





Em 2001, Sandy protagonizou a novela ‘Estrela guia’. Ela vivia Cristal, uma jovem hippie que se apaixona pelo seu tutor. Junior tinha um papel de menor destaque, com o malabarista Zeca.





Dando continuidade ao trabalho de atores, Sandy e Junior lançaram ‘Acquária’, em 2003. O filme de ficção científica contava a história de Kim e Sarah, uma dupla que sonhava em construir uma máquina que produz água, em um futuro de seca.

Sandy e Júnior em 'Acquária' Divulgação/FOX

Cole e Dylan Sprouse

Cole e Dylan, também chamados de Irmãos Sprouse ou Gêmeos Sprouse, chegaram a ser as crianças mais ricas dos anos 2000. Antes de se tornarem estrelas de séries da Disney, os dois fizeram vários papéis em filmes e séries.





Aos 13 anos, eles foram as estrelas de ‘Zack & Cody: gêmeos em ação’. Na série, os irmãos aprontavam muito em um hotel de luxo. O sucesso foi tão grande que, em 2008, eles lançaram uma continuação para o primeiro trabalho. ‘Zack & Cody: gêmeos a bordo’ teve três temporadas e marcou uma geração.





Depois das séries na Disney, os irmãos não voltaram a estrelar produções juntos, mas não descartam a possibilidade. Cole e Dylan Sprouse seguiram a carreira de atores, fazendo parte de sucessos como ‘Riverdale’ e ‘After’, respectivamente.

Cole e Dylan Sprouse, astros da série %u2018Zack & Cody: gêmeos a bordo%u2019 Reprodução

Júlio e Ravel Andrade

Uma das séries médicas mais elogiadas da dramaturgia brasileira é protagonizada por Júlio Andrade, que vive o médico Evandro em ‘Sob pressão’. Em 2021, a trama decidiu mostrar um pouco da trajetória do protagonista, contando com flashbacks da história.





Quem deu vida a Evandro jovem foi Ravel Andrade, que é irmão de Júlio na vida real. Os dois celebraram o trabalho juntos, que contou ainda com Joaquim, filho de Júlio, como o personagem na infância.





Em 2023, Ravel estreará a série ‘Raul Seixas: metamorfose ambulante’, pelo Globoplay. Segundo informações do jornal O Globo, Júlio fará uma participação na produção, mas não foi revelado o papel. Ainda este ano, o ator estreará na mesma plataforma ‘Betinho: no fio da navalha’, que conta a história do sociólogo Herbert de Souza.

Bruna e Luana Marquezine

Anos antes de Bruna Marquezine ganhar o mundo com ‘O besouro azul’ , ela já brilhava nas novelas brasileiras. Em 2014, a eterna Salette estrelou a novela ‘Em família’. Mas ela não foi a única representante da família.

Além de Bruna, Luana fazia parte do elenco da novela. Aos 11 anos, a garota fez sua estreia na telinha, vivendo Clara, na primeira fase da trama. As irmãs não chegaram a contracenar, mas o apoio de Bruna foi fundamental.





Hoje chamada de Luana Maia, a jovem cursa dança no Rio de Janeiro e até participa de concursos na área. E, claro, continua próxima da irmã.

Bruna e Luana Marquezine, na novela 'Em Família' GShow

Mary-Kate e Ashley Olsen

Mary-Kate e Ashley Olsen, as Gêmeas Olsen, hoje se dedicam ao seu trabalho na moda. Mas, por muito tempo, elas foram nomes fortes na indústria da TV e do cinema. Elas iniciaram a carreira de atrizes quando tinham apenas 9 meses de idade, quando as duas dividiram o papel de Michelle na série ‘Três é demais’.





Logo após o fim da série, elas protagonizaram outras duas séries: ‘Dose dupla’, em 1998, e ‘Gêmeas em apuros’, em 2001. Mas elas se tornaram mundialmente famosas pelos vários filmes que estrelaram, como ‘As namoradas do papai’ e ‘Passaporte para Paris’.





Os longas eram produzidos pela empresa das duas, a Dualstar. Mary-Kate e Ashley também tinham um desenho animado intitulado ‘Mary-Kate and Ashley in action’. Elas se tornaram ícones de milhares de adolescentes em todo o mundo e lançaram roupas, perfumes, revistas, posters, filmes, videogames e livros.

Em 2004, as gêmeas estrelam o último filme juntas ‘No pique de Nova York’. Elas surpreenderam o mundo ao anunciarem uma pausa na carreira para fazer faculdade. Após a conclusão do curso, elas não retomaram a vida de atrizes.





Hoje, a grande estrela da família é a irmã mais nova, Elizabete Olsen, que viveu a Feiticeira Escarlate em ‘Vingadores: era de Ultron’ e ‘Wandavision’.

Selton e Danton Mello

Os consagrados irmãos Danton e Selton Mello só atuaram juntos uma vez, em 2021. Os dois fizeram parte do elenco da série do Globo Play ‘Sessão de terapia’ . Selton vive o protagonista Caio e também é o diretor da obra, tendo escalado o irmão para o episódio em questão.





Na trama, os dois são irmãos, mas que não se conhecem. O grande dilema do terapeuta Caio é encontrar Miguel, uma vez que lida com o passado de rejeição pela mãe.





Apesar das comparações, os dois garantem que não dão risada das tentativas de rivalizá-los. Nas redes sociais, eles sempre postam fotos juntos e interagem em postagens.

Os irmãos Dalton e Selton Mello fazem parte do elenco da série do Globoplay %u2018Sessão de terapia%u2019, dirigida por Selton Vitor Pollak/Globoplay e Helena Barreto/Globoplay

Rodrigo e Felipe Simas

Os irmãos Rodrigo e Felipe Simas são figuras carimbadas nas novelas da Globo. Em 2022, os dois dividiram as telinhas em ‘Salve-se quem puder’ . Os dois disputaram o amor de Luna (Juliana Paiva) e tiveram poucas cenas juntos.





Em 2023, Rodrigo e Felipe Simas assumiram a missão de interpretar Chitãozinho e Xororó na série "As aventuras de José & Durval", do Globo Play. Além dos dois, a família tem um terceiro ator: Bruno Gissoni, que atuou ao lado de Felipe em ‘Flor do Caribe’ e ‘Orgulho e paixão’, em que contracenou com Rodrigo.

Rodrigo e Felipe Simas em %u2018Salve-se quem puder%u2019 Raphael Coqueiro/Globo

Finn e Joe Cole

Os irmãos Finn e Joe Cole chocaram os fãs da série ‘Peaky blinders’ ao revelar o parentesco. Joe vive o gângster John Shelby. Ele se juntou ao elenco da série ainda na primeira temporada, lançada em 2013.





Finn entrou para a série na segunda temporada, na pele do ex-prisioneiro Michael Gray. Os dois irmãos também atuaram juntos em 2018 no filme Escola da Morte, e até mesmo compartilharam uma foto juntos no set de gravações.

Betty e Rosane Gofman

As irmãs Betty e Rosane Gofman já fizeram muitos papéis de sucesso nas novelas. As duas já dividiram a telinha duas vezes: em ‘O beijo do vampiro’, em 2002, como Amélie Jolie e Drª. Petra Van Pretta, respectivamente; e em ‘Caminho das Índias’, em 2009, em que viviam Daisy e Walkíria.





As duas são muito confundidas. Com muito bom humor, Rosane publicou uma foto no Instagram em que aparece usando uma camiseta com a frase ‘Não são a Betty’.