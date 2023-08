677

Bruna Marquezine em 'Besouro Azul' (Fotos: Warner Bros./Divulgação)

A vida de um artista é foco do interesse público, então atores mirins têm o amadurecimento compartilhado com os fãs desde sempre. Bruna Marquezine é um desses casos, a atriz cresceu sob os olhos do público brasileiro e é uma das queridinhas do audiovisual nacional desde criança.

Atualmente, a atriz está em exibição nos cinemas do mundo todo com Besouro azul, uma produção de herói da DC Comics , que acompanha Jaime Reyes, um jovem latino que é escolhido por um artefato alienígena e se torna um super-humano. Bruna faz Jenny Kord, herdeira de uma das maiores empresas do mundo, com um pai de passado nebuloso, que é o interesse romântico do protagonista.

O longa era pouco esperado no mundo do cinema e fez uma estreia abaixo das expectativas. Contudo, no Brasil permanece em primeiro lugar nas bilheterias graças a Marquezine. A artista tem um papel fundamental na narrativa e está muito bem na personagem, que mudou da nacionalidade original dos quadrinhos para receber uma fala em português.

Bruna Marquezine mostra estar pronta para o estrelato, começou a carreira de forma muito impactante em Hollywood. A atriz é coprotagonista de um filme do gênero mais popular da atualidade, justamente na DC Comics, que tem personagens como Batman, Superman, Aquaman , Flash e Mulher-Maravilha. Mesmo sem dar entrevistas, por conta da greve dos atores nos Estados Unidos, Bruna é a mulher do momento.

Contudo, o caminho foi longo até Hollywood. Bruna passou de uma menina que conquistou o Brasil para uma jovem que está em busca de conquistar o mundo. O Correio lembra dos momentos mais importantes da carreira da artista.

Trajetória

O nome completo da atriz é Bruna Reis Maia, o nome Marquezine foi adquirido em homenagem a avó, pois precisava de um nome artístico quando entrou na primeira agência. Ela nasceu em 4 de agosto de 1995, em Duque de Caxias (RJ) e aos 4 anos deu início a trajetória artística. Em 2000, a atriz participou do programa Gente inocente, onde as crianças dançavam, interpretavam e faziam entrevistas. Em 2001, fez parte de um comercial da Polícia Militar de São Paulo, o qual alertava e conscientizava sobre suicídio.

Em 2002, a atriz participou do DVD Xuxa só para baixinhos 3, desde lá a diretora Cininha de Paula gostou da atuação, e a convidou para interpretar Salete, na novela Mulheres apaixonadas, em 2003.

A personagem Salete vivia com a mãe, e cresceu sem o pai. Parte da trama se desenvolve a partir do drama da personagem descobrir quem é seu verdadeiro pai. A carreira da atriz cresceu a partir desta novela. Com apenas 7 anos, a atriz se tornava reconhecida em todo o país, principalmente pela habilidade de transmitir sentimento em cena.

Teve participações no programa infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo e na novela A diarista . Tendo em vista o talento da atriz, os diretores a chamaram para interpretar uma criança cega na novela América, em 2005. Assim, mais uma vez, a pequena atriz turbinava a carreira. Em 2006, se aventurou em um papel mais cômico na novela Cobras e lagartos , diferentemente do que já havia interpretado. Com agenda cheia, em 2007, interpretou Maria Augusta na novela de época Desejo proibido.

Bruna interpretou o último papel infantil em 2010, como Terezinha na novela Araguaia. A atriz participou do estrondoso sucesso Salve Jorge, em 2012, com a personagem Lurdinha, em que conseguiu mostrar ao público o quanto havia crescido, não apenas em idade, mas também como atriz. Mas foi em 2014, que Bruna ganhou o primeiro papel como protagonista de uma novela. Na primeira fase de Em família a atriz interpretou Helena, do diretor Manoel Carlos, e em 2015, fez a novela Paraisópolis como Marizete. O ano de 2018 marcou a última novela da atriz na Globo, Bruna interpretou Catarina de Lurton, na novela Deus salve o rei.

Em janeiro de 2020, a atriz saiu da Rede Globo. Em entrevista à revista Elle, Bruna afirmou que estava frustrada, e descontava essa frustração na arte, o que a fazia questionar a própria capacidade como atriz. "Entendi que o problema não era a atuação, era o formato. (...) Então, pensei em fechar o ciclo", explica Bruna. Em 2022, Bruna fez parte da série Maldivas.

Bruna fez parte de filmes e minisséries de sucesso. Além de Xuxa só para baixinhos, no início da carreira, ela fez parte do filme de romance Mais uma vez amor, em 2005. No ano de 2009, ela participou do curta-metragem Flordelis: Basta uma palavra para mudar. Ainda na Rede Globo, a atriz participou do sucesso Xuxa, em O mistério de Feiurinha, em 2009, onde protagonizou a Bruxa Belezinha. Ao romper o contrato com a emissora Globo, Bruna protagonizou o filme Vou nadar até você, lançado nos cinemas e agora disponível na Google Play. Assim, a atriz ampliou cada vez mais os horizontes, e o mundo se tornou pequeno para a atriz.

Vida Pessoal

A atriz ficou conhecida também pelo namoro com o jogador Neymar Jr. Eles se conheceram no final de 2012, e se assumiram oficialmente em 2013. O primeiro término do casal ocorreu no ano em que a atriz gravava a novela Salve Jorge, e Neymar fechou contrato com o Barcelona. O casal reatou em 2015, mas após terminar várias vezes, em 2018 decidiram se separar.

Recentemente, em entrevista ao podcast Quem pode, pod, a atriz contou que teve muitas desavenças com a mãe em relação à carreira. "Era muito difícil para ela, imagina, eu com 18 ou 19 anos falar que não vou fechar tal contrato, ou eu não vou fazer tal campanha, porque isso não tem a ver comigo", disse Bruna no podcast. Assim, ela decidiu administrar a carreira sozinha.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira