'Sessão de terapia' tem Selton Mello contracenando com o irmão

O ator e diretor Selton Mello volta a interpretar o terapeuta Caio Barone, na quinta temporada de "Sessão de terapia", em que enfermeira enfrenta depressão, no contexto da pandemia (foto: HELENA BARRETO/DIVULGAÇÃO)





Os irmãos Selton e Danton Mello atuando juntos como... irmãos; Rodrigo Santoro no elenco; a pandemia como pano de fundo. Estes prometem ser os pontos altos da quinta temporada de “Sessão de terapia” – os 10 episódios iniciais estreiam nesta sexta (04/06), no Globoplay.





No comando da série, tanto na frente quanto atrás das câmeras, Selton Mello volta a interpretar Caio Barone. Com a notícia da morte da mãe e a chegada de uma herança, o terapeuta entrará em conflito com sua irmã, Mariana (Bruna Chiaradia), que insiste em que ele conheça o irmão, Miguel (Danton). Os irmãos Mello já fizeram alguns trabalhos juntos, mas na TV é a primeira vez.





Santoro, que desde a novela “Olho por olho” (1993) não contracena com Selton, vai interpretar o terapeuta Davi Greco. Os dois viverão um conflito. Os novos pacientes de Caio são Manu (Letícia Colin), Tony (Christian Malheiros), Giovana (Luana Xavier) e Lidia (Miwa Yanagizawa).





“Sessão de terapia” foi gravada durante três meses e meio, nos estúdios da Globo. A depressão causada pela crise sanitária será um dos temas tratados ao longo da trama.





SUBLIMAÇÃO

“O acolhimento e a escuta, que são fundamentos da terapia, são ainda mais necessários, e o eixo da relação do Caio com os pacientes se torna ainda mais sólido e fundamental nesse momento. Através de uma ficção, você consegue tocar o coração do público e fazer com que ele se enxergue e que ele sublime muitas dores, então ela chega em um momento primordial”, afirmou Selton.





Mas a pandemia não é uma questão central, como deixou claro a autora da série, Jaqueline Vargas. “Foi motivo de muita reflexão, porque a ideia não era fazer uma temporada calcada na pandemia, mas também não era excluir o fato. A única personagem que teve sua linha realmente pensada de acordo com a pandemia foi a Lídia, por ser justamente uma enfermeira.”





SESSÃO DE TERAPIA

.A quinta temporada, com 35 episódios, estreia nesta sexta (04/06), no Globoplay. Hoje serão lançados os primeiros 10 episódios. A cada sexta, cinco novos capítulos entram no ar.