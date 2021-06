Marcelo Rubens Paiva e Jacqueline Cantore analisam o fenômeno das séries

Livro de Jacqueline Cantore e Marcelo Rubens Paiva analisa seriados que se tornaram paixão mundial (foto: Renato Parada/divulgação)

Marcelo Rubens Paiva cresceu apaixonado por séries, embora ouça, desde criança, que elas são verdadeiros enlatados. Jacqueline Cantore se embrenhou tanto nesse meio que acabou por trabalhar nos canais Fox, BBC, Viacom, Globo e A&E. No ano passado, Jacqueline e Marcelo se deram conta, durante o isolamento social, de que, juntos, combinavam uma experiência que ficaria bem em um guia para aficionados por séries. cresceu apaixonado por séries, embora ouça, desde criança, que elas são verdadeiros enlatados. Jacqueline Cantore se embrenhou tanto nesse meio que acabou por trabalhar nos canais Fox, BBC, Viacom, Globo e A&E. No ano passado, Jacqueline e Marcelo se deram conta, durante o isolamento social, de que, juntos, combinavam uma experiência que ficaria bem em um guia para aficionados por séries.





Foi assim que nasceu “Séries – O livro – De onde vieram e como são feitas” (Objetiva). Escrita em formato híbrido, mesclando guia com orientações técnicas e curiosidades, a obra é um verdadeiro mergulho nos detalhes dos seriados, que hoje dominam a programação de todos os tipos de canais.





“A gente se conheceu trabalhando e me encantei com a Jacque, porque ela defende coisas que defendo. É uma estudiosa, entende a obra do Robert McKee, de quem sou fã, grande teórico do roteiro, e tem bastante experiência no meio”, conta Marcelo Rubens Paiva.





ROTEIRO





Como Jacqueline Cantore guardava as anotações que fazia para estruturar suas aulas, Marcelo decidiu trabalhar sobre esse material.





“Ela falou de umas aulas que costumava dar, mas não tinha tempo ou método para escrever um livro. Como sou profissional do livro, falei: ‘Vamos fazer juntos um livro que possa unir tanto a parte teórica, numa linguagem que faça com que o leitor leigo também se interesse, quanto as histórias das séries’”, conta Paiva.









Produtora de conteúdo há mais de duas décadas, com experiência nos Estados Unidos, Japão e América Latina, Jacqueline transitou por todos os tipos de produção ao trabalhar tanto para canais de grande porte quanto para produtoras independentes.





APRENDIZADO

O mercado americano saiu na frente. Por isso, a roteirista aponta que ainda temos muito a aprender com ele. No Brasil, a falta de uma indústria de produção traz problemas como carência de financiamento, pouca qualidade dos roteiros e, nos últimos anos, aniquilamento do pouco que já existia na área.





“É cultural. O americano é desbravador, um settler, uma sociedade capitalista. É um negócio. E nós somos um mercado pequeno, ainda muito romântico, que segue o modelo europeu”, explica a produtora. “O problema de não existir uma indústria é cultural, mas os roteiros melhoraram muito de oito anos para cá”, conclui Jacqueline Cantore.





(foto: High Bridge/Divulgação)



“BREAKING BAD”

Walter White (Bryan Cranston), o professor, produtor de drogas e traficante da cultuada série “Breaking bad”, ganha espaço no livro de Jacqueline Cantore e Marcelo Rubens Paiva. Os autores analisam a influência desse complexo personagem sobre a construção de protagonistas em seriados contemporâneos.





(foto: Objetiva/reprodução)



“SÉRIES – O LIVRO – DE ONDE

VIERAM E COMO SÃO FEITAS”

• De Jacqueline Cantore e Marcelo Rubens Paiva

• Objetiva

• 206 páginas

• R$ 47,92













De acordo com ele, não havia na literatura brasileira nada semelhante ao que McKee fez em “Story”, obra emblemática sobre a produção de roteiro para cinema e TV.De acordo com ela, a chegada do streaming mudou o modo de pensar a televisão e obrigou os mercados a criarem formatos que viajassem, transcendendo fronteiras. “É um aprendizado, ainda não chegamos lá. A produção é muito volumosa”, diz.