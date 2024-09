Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2770 sorteadas nesta terça-feira (3/9). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é que chegue a R$ 33 milhões no próximo sorteio, que será realizado nesta sexta-feira (6/9).

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A Mega-Sena 2779 teve as seguintes dezenas sorteadas: 21 - 28 - 37 - 44 - 50 - 60.

Neste concurso, 35 apostas bateram na trave e acertaram cinco dezenas. Com isso, cada uma delas vai receber R$ 73.311,94.

Confira neste link os outros concursos sorteados nesta terça pela Caixa Econômica Federal.