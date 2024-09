Com a variedade de modelos de cooktop no mercado, fica a dúvida: qual panela usar?

O Cooktop se tornou parte quase obrigatória das famosas “áreas gourmet” e, dessa forma, o “fogão sem forno” se instaurou em bancadas de pessoas que buscam um visual mais clean e moderno. No entanto, existe uma variedade de modelos no mercado e com diferentes sistemas de funcionamento. Por isso, surge a dúvida: qualquer panela pode ser usada sobre ele?

Existe o cooktop tradicional, à base de GLP (gás de botijão) ou gás natural, e os elétricos – por resistência, placas térmicas e os modelos de indução.

O chef de cozinha Elzio Caleffi afirma que os tradicionais e elétricos por resistência ou placas aceitam todos os tipos de panelas, mas os que funcionam por indução eletromagnética são direcionados apenas para panelas com o fundo ferromagnético de aço inox ou outro material de fundo terroso.

"Eles funcionam através da criação de um campo eletromagnético abaixo de uma superfície vitrocerâmica. Ali são colocados indutores (bobinas) que reagem com o fundo ferromagnético da panela, fazendo com que uma corrente elétrica gere o calor, que é transferido diretamente para o alimento", ele explica.





Afinal, como saber qual a panela certa?





Elzio Caleffi conta que é muito simples descobrir se a sua panela pode ou não ser utilizada sobre um cooktop por indução: é preciso aproximar um imã ao fundo dela. Se for atraído, quer dizer que ela pode ser usada.





“Enquanto os cooktops por indução exigem um material específico, as panelas com fundo ferromagnético podem ser usadas em qualquer tipo de fogão. Mas, em caso de dúvida, vale sempre verificar o selo na embalagem do produto”, ele indica.