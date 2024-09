O norte da Noruega, situado sobre o círculo polar ártico, registrou temperaturas recordes em agosto, muito acima das máximas verificados no ano passado, anunciou o Instituto Meteorológico Norueguês.

A Lapônia, uma região no extremo norte da Finlândia, também experimentou temperaturas recordes em junho, julho e agosto, anunciou o Instituto Meteorológico Finlandês.

As temperaturas registradas no mês passado em várias estações de medição no norte da Noruega superaram em 2 a 3 ºC o recorde estabelecido em agosto de 2023

"É muito incomum, quase irreal, ver mudanças de tal magnitude em tantos lugares do norte da Noruega e em Svalbard", um arquipélago situado entre a Noruega e o Polo Norte, disse à AFP Jostein Mamen, pesquisador do instituto.

No aeroporto de Hammerfest, na região de Finnmark, por exemplo, foi registrado um pico de 16,9 °C em agosto, 3,1 °C acima do recorde do ano passado, embora as temperaturas só sejam medidas desde 2008.

O clima ártico é definido, entre outras coisas, por temperaturas geralmente inferiores a 10,0 °C no verão. Segundo Mamen, esses recordes se devem a "uma combinação de fatores relacionados com a mudança climática e variações naturais".

Na Lapônia, "o verão foi o mais quente já registrado", disse Mika Rantanen, pesquisador de mudanças climáticas do instituto finlandês.

A temperatura média entre junho e agosto foi de 16,2 °C na Finlândia, atingindo níveis recordes já alcançados em 1937, e o país experimentou secas e incêndios.

Segundo um estudo publicado em 2022 na revista Nature, o Ártico aqueceu quase quatro vezes mais rápido do que o planeta entre 1979 e 2021.

phy-ank/ef/am/jm/mb/jb/ic