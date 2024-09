A Lotofácil da Independência é um dos concursos especiais mais aguardados pelos apostadores no Brasil. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. Confira abaixo mais detalhes sobre o sorteio:

Data Especial

A Lotofácil da Independência será sorteada na segunda-feira, 9 de setembro.





Prêmio Gigante

Este ano o prêmio esperado é de R$ 200 milhões.

Sorteio Único

Diferentemente dos concursos regulares da Lotofácil, a Lotofácil da Independência não acumula.





Regras de Apostas

As regras de aposta são semelhantes às da Lotofácil convencional. Os jogadores escolhem 15 números dentre os 25 disponíveis em seu volante.





Premiação

Além do prêmio principal, a Lotofácil da Independência oferece premiações para aqueles que acertam 14, 13, 12 e 11 números. A divisão dos prêmios é feita de acordo com a quantidade de acertadores em cada faixa.





Ganhadores

Os ganhadores do prêmio principal devem comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal para receber o valor. Eles têm um prazo determinado para retirar o prêmio.





Bolão

Muitos apostadores optam por participar de bolões, onde várias pessoas contribuem para comprar mais bilhetes, aumentando as chances de ganhar e compartilhando os prêmios, caso vençam.

Resgate do prêmio





Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.