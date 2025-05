Faustão vai ao 'Domingo legal', do SBT, e diz: 'A vida é rápida'

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, surpreendeu os telespectadores durante o programa 'Domingo legal', exibido pelo SBT/Alterosa neste domingo (11/5). Ele fez pequena participação no quadro 'Passa ou repassa' especial do Dia das Mães e brincou com a presença da esposa, Luciana Cardoso, e dos filhos, João e Rodrigo Silva, na atração comandada por Celso Portiolli.

Faustão mandou recado durante a competição da família Silva contra a do jornalista César Filho. "Meu querido Portiolli, só você mesmo para ter paciência em receber essa família Buscapé aí", disse, com bom humor. E continuou: "Hoje é um dia especial, por ser Dia das Mães, é claro, e serve para todo mundo fazer uma reflexão. Tem gente que brigou com a mãe, que está longe da mãe."

O apresentador também enviou mensagem aos telespectadores: "Não vale a pena você brigar por besteira. Até porque a vida é rápida e a vida nos surpreende", afirmou. "É um bom momento para deixar de lado as picuinhas e levar a vida com bom humor", completou.

Por fim, Faustão prestou homenagem à esposa: "Por mais que eu tenha delirado na minha vida, jamais pensei que fosse ter uma companheira que, na arte de educar, de ser mãe, fosse mais do que perfeita, em todos os sentidos. Ela tem essa coisa da forte personalidade e, principalmente, da fraternidade. A cada minuto, agradeço a Deus por ter encontrado a Luciana", encerrou.

Faustão passou por um transplante de rim em fevereiro de 2024 devido ao agravamento da doença renal crônica. Chegou a fazer diálise duas vezes por semana após o transplante e passou por embolização para resolver questões linfáticas que poderiam atrasar a recuperação do órgão transplantado. O apresentador já havia passado por um transplante de coração em agosto de 2023.