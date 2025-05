Ator morto em 2024 vai aparecer em novela inédita da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thommy Schiavo, que morreu em julho de 2024, aos 39 anos, após uma queda acidental, aparecerá em "Guerreiros do Sol", novela que estreia em junho no Globoplay. A produção foi finalizada antes do acidente que tirou sua vida.

A presença dele surpreendeu quem acompanhava notícias sobre a novela. Após alguns adiamentos por conta de estratégias de lançamento, "Guerreiros do Sol" finalmente estreará dia 11 de junho no Globoplay e no canal Globoplay Novelas -novo nome do canal Viva. Todos os capítulos já estão gravados desde 2023.

Segundo a Globo, Thommy faz uma participação. Ele interpreta um policial envolvido na caçada ao bando de Lampião e Maria Bonita. A novela é ambientada no sertão dos anos 1930 e tem Isadora Cruz e Thomás Aquino como protagonistas.

O ator fez sucesso no remake de "Pantanal" (2022), quando deu vida ao peão Zoinho, par romântico de Zaquieu (Silvero Pereira), com protagonizou um beijo gay no capítulo final da novela. Ele também esteve em "Cordel Encantado", "Gabriela", "Império" e "Espelho da Vida".

A morte do ator aconteceu em Cuiabá (MT), após uma queda de um prédio de dois andares. A Delegacia Especial de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigou o caso como acidente.

Na TV paga, a exibição de "Guerreiros do Sol" será de segunda a sexta, às 22h40. Aos sábados, vai ao ar a reprise do capítulo de sexta. No streaming, cinco episódios serão liberados por semana.