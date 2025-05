Ilze Scamparini fala sobre sobre 'climão' ao vivo com William Bonner

(FOLHAPRESS) - O climão entre Ilze Scamparini e William Bonner no Jornal Nacional (Globo) continua repercutindo. Após o jornalista elogiar ao vivo o profissionalismo de Ilze, mesmo tendo "fugido" de um abraço dele, agora foi a vez de a própria repórter se pronunciar.

Em vídeo publicado na manhã desta sexta (9) em suas redes sociais, Ilze cita uma limitação física como o motivo de não ter retribuído o carinho de Bonner. Segundo ela, a recuperação de um procedimento deixa a sua perna dura. Ela também agradeceu pelos elogios.

"Obrigada, Bonner, por ter compreendido minha situação, essa limitação física, neste momento da minha vida, em que estou com esta lesão no joelho. Essa lesão meio chata", começou.

"Estava com a perna dura ali. Quando você me tocou, não podia girar com medo de torcer novamente o joelho. Entrei um pouquinho em pânico, mas graças a Deus que a gente deu bem o recado", disse.

No fim de seu relato, Ilze agradeceu pelo apoio e disse que pretende se encontrar de novo com o jornalista. "Bonner, você não me escapa. Fico devendo esse abraço a você, por quem tenho muito carinho, e espero te encontrar muito brevemente."