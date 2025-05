James Foley, diretor de ‘House of cards’ e ‘50 tons’, morre aos 71 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cineasta James Foley morreu no início desta semana, aos 71 anos. A informação foi confirmada por um representante do diretor à revista The Hollywood Reporter. Foley, conhecido por dirigir a série “House of cards” e os dois últimos filmes da franquia “50 tons de cinza”, foi vítima de um câncer cerebral agressivo, contra o qual lutou por anos.

Com uma carreira marcada pela versatilidade e por colaborações com grandes nomes da indústria, Foley ficou mais conhecido por dirigir “O sucesso a qualquer preço" (1992), adaptação da peça de David Mamet que se tornou um clássico cult. O longa sobre o universo implacável dos corretores imobiliários rendeu uma indicação ao Oscar para Al Pacino e consolidou o nome de Foley em Hollywood.

Nascido e criado em Nova York, nos Estados Unidos, Foley começou sua carreira no cinema com “Jovens sem rumo" (1984), um drama adolescente estrelado por Aidan Quinn e Daryl Hannah. O filme atraiu a atenção da cantora Madonna, iniciando uma colaboração que marcaria os anos 1980.

O diretor foi responsável por alguns dos clipes mais icônicos da artista, como “Papa don’t preach”, “True blue”, “Live to tell”, “Dress you up” e “Who’s that girl”. Em 1987, dirigiu Madonna no longa "Quem é essa garota?”, uma comédia romântica que reforçou sua presença na cultura pop da década.

Na sequência, dirigiu o thriller criminal “Caminhos violentos” (1986), com Sean Penn, e o suspense erótico “Dominados pelo desejo” (1990), já antecipando o interesse por histórias de tensão psicológica e personagens intensos — características que marcariam parte de sua obra. Em 1991, também dirigiu um episódio da segunda temporada da cultuada série “Twin peaks”, de David Lynch.

No Instagram, Madonna revelou que está enfrentando dificuldades para levar à frente o filme sobre sua vida. A cantora contou ter ouvido de produtores e agentes que é necessário tornar a cinebiografia mais enxuta. Reprodução/Instagram “Tudo em minha vida é desafiador”, desabafou a artista na legenda de foto com amigos e o namorado Akeem Morris, de 28 anos. Madonna demonstrou otimismo em terminar o filme: “Se você deseja muito algo na vida, o universo inteiro conspirará para ajudá-lo a conseguir”. Reprodução/Instagram Madonna fez 66 anos em 16/8/2024. Ela é considerada uma das maiores artistas de todos os tempos e tem uma carreira repleta de sucessos e polêmicas. Atualmente, há quem a critique pelo jeito juvenil de ser comportar. A atriz Luana Piovani, por exemplo, disse que deixou de segui-la nas redes por achar que a cantora não consegue aceitar a idade. reprodução instagram Em entrevista, Madonna já disse que recebe comentários do tipo: "Não sabe envelhecer", "Se veste como adolescente", "Não aceita a idade" e "Ridícula". Ela se queixa de discriminação. Reprodução redes sociais Madonna já enfrentou críticas por exagerar no tratamento estético de rejuvenescimento. Ela apareceu com rosto inchado na cerimônia do Grammy e as redes sociais não perdoaram. Reprodução redes sociais Depois, quando o efeito do inchaço passou, ela postou comentário irônico: "Olha como estou bonita", disse. Reprodução de redes sociais Atrevida, polêmica, surpreendente, o fato é que Madonna tem uma legião de fãs. Veja fatos de sua vida desde a infância até o sucesso estrondoso que a tornou um ícone mundial. Reprodução instagram Madonna Louise Veronica Ciccone nasceu em 16 de agosto de 1958 na cidade de Bay City, no estado americano de Michigan. Além de cantora, ela também é compositora, produtora musical, atriz, escritora, dançarina e empresária. Reprodução do site /imagesvisions.blogspot.com Madonna tem cerca de R$ 5 bilhões de fortuna, 19 milhões de seguidores no Instagram e fama de "Rainha do Pop". O gênero é um dos mais ouvidos do mundo. O Rei do Pop é Michael Jackson. Eles tiveram um rápido romance em 1991. reprodução instagram Madonna é filha de Madonna Louise Fortin, uma descendente de franco-canadenses. A filha tem o mesmo nome da mãe. Já o seu pai era Silvio Anthony Ciccone, um ítalo-americano. Twitter @Madonna Em 1978, Madonna se mudou para Nova York, onde foi estudar música e dança. Mais tarde ela revelaria que, no ano seguinte, foi abusada sexualmente. Twitter @Madonna Ainda em 1979, foi convidada a se apresentar com um artista francês, em Paris. Voltou, e participou de alguns grupos musicais. Domínio público Em 1982, ela fechou com a gravadora Sire e no ano seguinte lançou seu primeiro disco. Daí em diante, não parou mais. Twitter @Madonna Dois anos mais tarde, lançou "Like a Virgin", uma das músicas de maior sucesso no mundo. O álbum é um dos mais vendidos da história: mais de 20 milhões de cópias. Mas incomodou muita gente, pois meninas de 5 ,6, 7 anos sabiam cantar a música, o que preocupou os pais. divulgação Em 1990, durante um show no Canadá, Madonna quase foi presa por causa de sua performance da música "Like a Virgin". Na situação, ela simulou uma masturbação feminina. A cena foi transmitida ao vivo e rodou o mundo. Reprodução de vídeo YouTube/Madonna O álbum "The Immaculate Collection", lançado em 1990, vendeu quase o dobro de "Like a Virgin". Reúne remixes de sucessos da cantora entre 1983 e 1990. divulgação Em 1991, Madonna se envolveu em confusão com pessoas que trabalharam com ela. A cantora lançou o documentário "Na Cama com Madonna", revelando intimidades. O longa lhe rendeu processos de alguns dançarinos que tiveram as vidas expostas. divulgação Muita gente não se lembra, mas Madonna também atuou como atriz. Ela esteve nas telas do cinema e da televisão. Participou de filmes como 'Sobrou pra Você', 'Destino Insólito' e 'Quem é Essa Garota?' Reprodução Evita Em 1993, levou para o filme "Corpo em Evidência" seu gosto pela sensualidade. Interpretou Rebecca Carlson, que andava nua pela casa com as janelas abertas e é investigada como suspeita de um crime. Ela contracena com Willem Dafoe. divulgação Em 2003, Madonna "causou" novamente, ao beijar na boca as cantoras Britney Spears e Christina Aguilera, no palco do Video Music Awards, o VMA. A apresentação foi em agosto daquele ano, em Nova York. O evento é da MTV, emissora de televisão, e premia os melhores clipes do ano anterior. Reprodução YouTube Ao todo, Madonna tem 14 discos. O último deles é "Madame X", lançado em 2019. Ao todo, ela lançou 83 singles e outros 17 singles promocionais. Em toda a sua carreira, cansou de ver as suas músicas entre as mais tocadas. Instagram/@madonna Madonna acumula dezenas de prêmios e foi incluída em diversas listas de mulheres e cantoras mais influentes de um determinado período ou em toda a história. reprodução instagram Voltar Próximo

Ao longo dos anos 1990 e 2000, Foley seguiu com uma filmografia diversa: o suspense adolescente “Medo” (1996), com Mark Wahlberg e Reese Witherspoon; o drama jurídico “O segredo”, baseado em um livro de John Grisham; o policial “O corruptor” (1999), com Chow Yun-Fat e Wahlberg novamente; a comédia de vigaristas “Confidence – o golpe perfeito” (2003), com Dustin Hoffman e Rachel Weisz; e o thriller “A estranha perfeita” (2007), com Halle Berry e Bruce Willis.

A partir de 2013, passou a se dedicar também à televisão, dirigindo diversos episódios da premiada série “House of cards”, além de trabalhos pontuais em “Hannibal”, “Wayward Pines” e “Billions”.

Seu retorno ao cinema veio com dois dos filmes da franquia “50 tons de cinza”: “Cinquenta tons mais escuros” (2017) e “Cinquenta tons de liberdade” (2018). Foley assumiu a direção após a saída da diretora Sam Taylor-Johnson.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre seus últimos trabalhos está a minissérie “Reagan & Gorbachev”, estrelada por Christoph Waltz e Michael Douglas, que segue inédita e está em produção pela Paramount Television desde 2020. James Foley nunca foi casado. Ele deixa um irmão, duas irmãs e um sobrinho.