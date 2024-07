Será velado nesta quarta (24/7), das 14h às 16h, no Cemitério da Colina, o corpo do cineasta, crítico e roteirista Paulo Augusto Gomes, morto aos 74 anos.

Ele dirigiu um filme histórico da produção belo-horizontina, “Idolatrada” (1983), que tratava da geração literária da cidade a partir das reminiscências de um casal. Também publicou o livro “Os pioneiros do cinema mineiro”.

Gomes começou na crítica literária no Estado de Minas. Ao lado de outros pesquisadores como Mário Alves Coutinho, Ricardo Gomes Leite e Ronaldo de Noronha, iniciou, em 1968, a “Sessão de cinema”. A página semanal foi publicada pelo jornal durante 21 anos e foi responsável pela formação de mais de uma geração de cinéfilos.

Pesquisador, integrou o Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro, tendo publicado o livro “Pioneiros do Cinema em Minas Gerais”. Textos seus também foram publicados nos livros “Cinema em palavras” e “Os filmes que sonhamos”. Como ensaísta, está presente em “Godard e a educação” e “Presença do CEC – 50 anos de cinema em Belo Horizonte”.

A partir de 1978 começou uma carreira como roteirista e diretor. Escreveu, só ou em parceria, o roteiro de filmes como “Solidão” e “Confronto final”. Como cineasta, dirigiu vários curtas-metragens, entre eles “Graças a Deus”, “Os verdes anos”, “Sinais da pedra”, “O horizonte de JK”, “Minas portuguesa” e “O doce segredo de Bárbara”.

Depois de “Idolatrada”, selecionado para o Festival de Gramado, também dirigiu o longa coletivo “O circo das qualidades humanas” (2000), com Geraldo Veloso, Jorge Moreno e Milton Alencar Jr.