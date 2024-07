O Festival de Cinema de Veneza divulgou hoje (23/7) a lista de filmes que estarão na disputa do evento em 2024. O mais antigo e um dos mais prestigiados festivais de cinema do mundo, será realizado na Itália entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro.





Com a estreia mundial de “Ainda estou aqui”, o evento terá o retorno do renomado cineasta brasileiro Walter Salles, após 12 anos. O filme chega com grande expectativa, concorrendo ao Leão de Ouro, o principal prêmio do festival.





O longa é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que narra a saga da mãe dele, Eunice Paiva. A história se passa no início dos anos 70, durante a ditadura militar no Brasil, e aborda a luta de Eunice após o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello. O filme conta com as atuações de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que vivem diferentes fases da protagonista Eunice.





Em comunicado enviado para a imprensa, Walter Salles comentou sobre a importância do projeto. "O livro de Marcelo me marcou profundamente, e nos convida a olhar essa história do ponto de vista de sua mãe, Eunice. No centro desse relato há uma mulher que teve que se reinventar e romper com os laços patriarcais das famílias brasileiras.”





O filme é uma coprodução do Brasil e França, com produção da VideoFilmes, RT Features e Mact Productions, em coprodução com ARTE France e Conspiração. O roteiro é assinado por Murilo Hauser e Heitor Lorega.





"Ainda Estou Aqui" marca o reencontro de Walter Salles com Fernanda Torres, que trabalharam juntos em "Terra Estrangeira" e "O Primeiro Dia". A presença de Fernanda Montenegro, que volta a colaborar com Salles 26 anos após "Central do Brasil", também é um dos grandes destaques da produção.





O elenco principal inclui Valentina Herszage, Luiza Kosovski, Bárbara Luz, Guilherme Silveira e Cora Ramalho como os filhos de Eunice na primeira fase do filme. Na segunda fase, Olivia Torres, Antonio Saboia, Marjorie Estiano, Maria Manoella e Gabriela Carneiro da Cunha interpretam a família.





Cinema brasileiro

Walter Salles ressaltou a importância do cinema brasileiro no cenário internacional. "Só neste ano, tivemos longas e curta-metragens selecionados nos principais festivais internacionais, fortalecendo a cinematografia brasileira pelo mundo."





Além de Veneza, "Ainda estou aqui" também foi selecionado para a competição do Festival de Toronto. Walter Salles já participou do Festival de Veneza em outras ocasiões, tendo estreado "Abril Despedaçado" em 2001 e recebido o prêmio Robert Bresson em 2009 pelo conjunto da obra.





Neste ano, o cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, conhecido por "Bacurau", será um dos jurados do Leão de Ouro. Ele se junta a nomes como Isabelle Huppert, presidente do júri, e outros cineastas renomados, como James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland e Giuseppe Tornatore.