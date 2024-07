Muitos de nós evitamos pensar na morte, mas Keanu Reeves não.

"Tenho 59 anos, então eu penso sobre a morte o tempo todo", revelou a megaestrela de Hollywood à BBC News.

Isso é uma coisa boa, ele acrescenta.

"Espero que não seja paralisante, mas espero que nos sensibilize para uma apreciação da respiração que temos e dos relacionamentos que temos potencial para ter."

A razão pela qual estamos sentados com a estrela de Matrix, ruminando sobre a vida e a mortalidade, não é porque ele tem outro sucesso de bilheteria para promover.

Desta vez, é um novo livro – o primeiro romance de Reeves.

The Book of Elsewhere, escrito em colaboração com o autor britânico de ficção científica China Miéville, trata de um guerreiro imortal, que quer poder morrer.

BBC China Miéville, à esquerda, e Keanu Reeves estão publicando um romance juntos

Encontramos Reeves e Miéville em um bar de hotel com pouca iluminação no centro de Londres.

O ator canadense, que mora em Hollywood, arranjou um tempo para nos ver entre os shows com sua banda Dogstar.

Na noite anterior, a banda tocou em Manchester. Reeves parece um pouco cansado quando começamos a entrevista de 30 minutos.

Mas sua paixão por seu romance também transparece fortemente.

The Book of Elsewhere é baseado na série de quadrinhos de enorme sucesso BRZRKR, criada por Reeves.

Lançado em 2021, BRZRKR - pronuncia-se "berserker", para os não iniciados - também será adaptado para um filme de ação da Netflix estrelado por Reeves, bem como para uma série de anime.

Para Reeves, os quadrinhos têm um apelo especial.

"Adoro as imagens", disse ele. "Eu adoro palavras e contar histórias e adoro a maneira como você pode ter esse envolvimento que se sobrepõe. E assim você pode olhar para a arte e depois acompanhar a história."

O ator minimiza o seu papel no processo colaborativo, insistindo: "Eu não escrevi um romance. O China (Miéville) escreveu um romance."

Miéville argumenta que "isso é ir longe demais", acrescentando: "Não teria tomado forma sem um trabalho muito atencioso e cuidadoso com Keanu."

Getty Images Keanu Reeves é mais conhecido por seus papéis em filmes de ação como John Wick

O personagem central da trama é conhecido apenas como "B".

Com seus longos cabelos escuros, B compartilha semelhanças físicas com Reeves.

E quando a história em quadrinhos foi lançada, alguns fãs também apontaram certas semelhanças temáticas entre os dois, incluindo uma vida pessoal difícil.

Reeves perdeu várias pessoas que amou em sua vida, incluindo sua namorada, sua filha natimorta e seu melhor amigo.

Mas pode ser aí que as semelhanças terminam.

B tem 80 mil anos, é meio mortal e meio deus. Ele também tem uma "maldição de violência", que parece completamente diferente de Reeves.

O ator, conhecido por sua personalidade gentil e bem-educada, costuma ser descrito como o homem mais legal de Hollywood.

Já B é alguém que pode "dar um soco no peito das pessoas e arrancar seus braços, arrancar suas cabeças", segundo Reeves.

Então de onde vem essa violência?

"Acho que foi influenciado por alguns dos filmes de ação que fiz", disse Reeves, que também estrelou as franquias Speed ??e John Wick.

BBC Os fãs notaram que o personagem principal do livro de Keanu Reeves se parece com ele

As resenhas da história em quadrinhos foram amplamente positivas quando ela foi lançada, então Reeves e Miéville esperam replicar esse sucesso.

Em Flickering Myth, Calum Petrie premiou-o com sete de dez estrelas , escrevendo que era "agradável", mas também "um pouco mais sangrento do que estou acostumado em muitos quadrinhos".

Recebeu 9,5 estrelas de Justin Harrison da AIPT Comics, que o elogiou como "excelente" e "intrigante", ao mesmo tempo em que alertou os leitores sobre a violência que retrata.

Não há dúvida de que este livro é violento. Nas páginas iniciais, descreve-se um tiroteio, seguido pela "dura e sangrenta tarefa da limpeza".

Perguntamos a Reeves sobre a muito debatida ligação entre a violência na tela e nos livros, e no mundo real.

Momentaneamente, ele parece na defensiva.

"Espero que, se lerem o BRZRKR, não saiam por aí arrancando os braços das pessoas e cortando suas cabeças", disse ele.

"Porque também há uma história de amor nele. Mas se você ler, espero que talvez possa encontrar o amor, se não o tiver."

Miéville também contestou a existência de uma conexão entre a violência retratada e a violência real.

"Fico bastante irritado com a forma como esta questão é colocada", disse ele.

"É claramente uma espécie de bode expiatório cultural", acrescentou. "Acho que a ideia de assistir a videogames, filmes e assim por diante é apenas uma forma de exonerar as pessoas que realmente estão lucrando com a violência."

Getty Images Keanu Reeves também é guitarrista da banda Dogstar

Tendo criado todo um mundo de fantasia, você se pergunta se Reeves está tentando escapar da realidade.

"Talvez, em última análise, a fantasia de construir outro mundo traga algum tipo de conforto de alguma forma", admite ele.

"Em última análise, há algo no gesto criativo que surge da dor", acrescentou.

"Criar coisas é ótimo. Basta criar, compartilhar e espero que as pessoas gostem das histórias que contamos."

E se o fizerem - se o livro for um sucesso - o que Reeves fará com os lucros do livro?

O ator é famoso por sua generosidade e muito tem sido escrito sobre como ele supostamente não gosta de possuir coisas.

Mas isso também é algo que Reeves parece rejeitar, à medida que nossa entrevista chega ao fim.

"Adoro possuir coisas, adoro ter coisas", disse ele.

"Certamente não vou me apresentar como alguém que dá tudo de graça."

The Book of Elsewhere ainda não tem versão em português. No Reino Unido, foi publicado pela Penguin.