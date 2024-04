A atriz Fernanda Montenegro, de 94 anos, está travando uma batalha legal para recuperar os benefícios de sua aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Reconhecida pelo seu trabalho na TV Globo, a artista está cobrando mais de R$ 300 mil em pagamentos atrasados que deixou de receber. No entanto, o processo também expõe uma possível irregularidade envolvendo o órgão previdenciário.

Segundo informações reveladas pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Fernanda Montenegro parou de receber seus benefícios de aposentadoria e pensão pela morte de seu marido desde o ano de 2022. Em agosto de 2019, o INSS interrompeu os depósitos sem qualquer justificativa, fazendo com que a atriz enfrentasse dificuldades ao tentar realizar a prova de vida exigida.

O impasse se agravou quando o INSS passou a considerar a atriz como falecida, impedindo ela de receber seus proventos. Após quatro anos de batalha nos tribunais federais, Fernanda Montenegro obteve uma vitória judicial, forçando o INSS a efetuar os pagamentos retroativos, totalizando mais de R$ 334 mil.



Danos morais



Além disso, a defesa de Montenegro ingressou com uma ação por danos morais requerendo aproximadamente R$ 30 mil. No entanto, o valor da punição foi reduzido pela Justiça para R$ 10 mil, porém até o momento nenhum montante foi pago. Nesse mesmo processo, um aspecto chamou atenção.

Na ação por danos morais contra o INSS, a defesa alega que Fernanda Montenegro possivelmente foi vítima de fraude. A interrupção dos pagamentos coincidiu com alterações em seus dados no sistema virtual, incluindo o e-mail de acesso. Quando tentou regularizar a situação em 2022, a atriz se deparou com uma situação ainda mais alarmante: seus benefícios estavam sendo depositados e sacados por outra pessoa após recuperar o acesso.