BH: homem mata esposa com golpes de facão em pousada

Um homem, de 38 anos, foi preso suspeito de matar a esposa, de 40, com golpes de facão dentro de uma pousada no bairro Jardim Atlântico, na Região da Pampulha de Belo Horizonte. O crime foi registrado na noite dessa quinta-feira (1º/5).

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi encontrada caída na área externa da pousada, com um grande ferimento na nuca e já sem sinais de vida.

Familiares relataram que o casal tinha um relacionamento complicado e com diversos conflitos, mas que havia se reconciliado nos últimos dias. Nessa quinta-feira, a família se reuniu para uma confraternização.

O homem bebeu meia garrafa de vinho e cervejas sem álcool durante o dia. De noite, a vítima estava do lado de fora com a cunhada quando o homem levantou da cama e deu vários golpes de facão na nuca da esposa. Depois disso, ele fugiu em um carro Chevrolet Opala.

Os familiares ainda relataram que, apesar das brigas, o casal estava bem nos últimos dias e demonstraram querer viajar para o Chile nas próximas férias. As testemunhas afirmaram que o suspeito foi diagnosticado com esquizofrenia e fazia tratamento, mas o acompanhamento foi interrompido há um ano.

A perícia foi acionada e constatou uma lesão perfuro cortante na coluna cervical posterior com extensa perda de sangue na vítima. O corpo foi removido ao IML.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante as diligências, o carro usado pelo suspeito foi localizado em Curvelo, no Centro de Minas. As equipes da cidade fizeram rastreamento e prenderam o homem no município de Graça. A arma do crime não foi localizada.