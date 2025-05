Acidente entre carro e motocicleta trava trânsito na BR-040, em Nova Lima

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A rodovia BR-040, na altura do Viaduto da Mutuca, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está parcialmente interditada na noite desta quinta-feira (1/5).

O bloqueio acontece desde às 15h, devido a um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. O piloto, de aproximadamente 30 anos, morreu no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 15h para atendimento de uma colisão entre um automóvel de passeio e uma motocicleta. O acidente aconteceu próximo ao Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Ao chegarem no local, os militares encontraram a vítima inconsciente e com sinais de trauma grave na região da cabeça. O homem chegou a ser atendido por uma equipe médica da EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho. No entanto, o óbito foi constatado no local.

Desde a ocorrência, a rodovia está interditada. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), duas faixas estão interditadas. Até as 17h não havia previsão para liberação do tráfego. Segundo o aplicativo Waze, o congestionamento vai até o acesso ao Anel Rodoviário na capital mineira. A velocidade no local é de 5km/h.