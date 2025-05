BH: homem que bateu em moto durante racha tem prisão preventiva decretada

A Justiça decretou a prisão preventiva de um motorista, de 29 anos, que atingiu um casal em uma moto na Avenida Cristiano Machado, na Região Leste de Belo Horizonte, na última terça-feira (29/4), durante um racha. Ele tentou fugir do local, mas foi preso em flagrante.

De acordo com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), que solicitou a conversão da prisão, o homem iniciou um racha no viaduto da Lagoinha com outro veículo antes de atingir a motocicleta e ferir um homem, de 30 anos, e uma mulher, de 25. O casal foi conduzido a um hospital.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o motorista foi preso por "participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada".

O MPMG constatou o dolo eventual, porque o condutor dirigiu o veículo e participou do racha sob o efeito de remédios controlados, assumindo o risco de matar os usuários da via. Para o órgão estadual, a conduta ocorreu com recurso que dificultou a defesa das vítimas e por motivo fútil. Ele deu entrada no Centro de Remanejamento (Ceresp) Gameleira, na Região Oeste de BH, nessa quarta (30/4), onde permanece até o momento e se segue à disposição da Justiça.

Ao deferir o pedido do MPMG, a Justiça considerou a gravidade concreta do delito, especialmente diante do risco gerado à coletividade e das consequências causadas às vítimas, de modo a ser necessário resguardar a ordem pública. O outro veículo que participava do racha ainda não foi localizado pela polícia.