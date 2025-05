PC prende cinco pessoas durante operação contra abuso sexual de menores

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), divulgou nesta quarta-feira (30/4), informações sobre a segunda parte da Operação Arcanjo, para combater crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes em Belo Horizonte. Cinco pessoas foram presas, três delas em Belo Horizonte, uma em Sete Lagoas, na Região Metropolitana da capital e uma em Jequitaí, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com a PCMG um homem de 71 anos, aposentado, foi preso no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha. Ele é acusado de estuprar e abusar por dez anos da própria filha, que atualmente tem 17 anos. Apenas agora, aos 17 anos, que ela teve coragem de relatar os fatos para a sua mãe, que recentemente teria decidido retornar a morar com o ex-companheiro. A vítima sofria os abusos durante as visitas ao pai e, desesperada com a possibilidade de morar com seu abusador, resolveu denunciar os fatos. O homem foi preso, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha.

Outra prisão chocante aconteceu em no bairro Inconfidência, na região Noroeste de BH. Um casal foi preso por suspeita de estupro de vulnerável e tortura contra os próprios filhos. A mulher de 41 anos e o homem de 38, viviam com a família na cidade de Dionísio, região Central de Minas Gerais. A filha da autora, de 23 anos, diagnosticada com esquizofrenia, foi abusada sexualmente pelo padrasto e tem um filho de cinco meses com o autor.

Raphael Machado, delegado responsável pelo caso, conta que as investigações já estavam em andamento em razão de denúncias anônimas, e foi feita uma medida protetiva contra o suspeito. E que o filho de 9 anos do autor procurou a policia para denunciar que estava sendo agredido e privado de alimentos pelos tutores. “Ele estava há dois dias sem comer e foi acolhido na delegacia, com o apoio do Conselho Tutelar. A criança foi alimentada e encaminhada a um abrigo”, informou o delegado.

“Além dos suspeitos, encontramos a vítima e o bebê no imóvel. Como ela tinha uma medida protetiva contra o suspeito, foi feita a prisão em flagrante dele. Então, tanto ele quanto a companheira foram detidos”, disse o delegado. A PCMG solicitou a prisão preventiva do casal, e descobriu que eles estavam na casa da mãe da mulher, localizada no bairro Inconfidência, na região Noroeste de BH.

Já na manhã desta quarta-feira, um homem de 52 anos foi preso, em Sete Lagoas. O crime aconteceu no bairro Copacabana, na região de Venda Nova, o suspeito abusou da enteada por três anos - dos 11 aos 14 anos. O suspeito nega as acusações e afirma que as denúncias são invenção da família da ex-companheira. Ele foi preso preventivamente.

Um homem de 35 anos foi preso em Jequitaí, no Norte de Minas. Ele era padrasto da vítima, abusada dos 11 aos 14 anos, também no bairro Copacabana, em BH. “Ela relatou, na época, em escuta especializada, que ele chegava a introduzir objetos nela. E que esses fatos perduraram por anos, porque ele a ameaçava, dizendo que a mataria e também mataria sua mãe”, conta o delegado Diego Lopes, responsável pela investigação.