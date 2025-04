BH decreta situação de emergência por aumento de doenças respiratórias

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decretou situação de emergência em saúde pública por causa do aumento de atendimentos e internações, na rede municipal, por síndromes respiratórias graves. A medida foi assinada, em edição especial do Diário Oficial do Município, nesta quarta-feira (30/4), pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil).





“Fica declarada a existência de situação anormal caracterizada como situação de emergência em Saúde Pública no Município de Belo Horizonte, devido à grande pressão de demanda em toda a rede de saúde ambulatorial e hospitalar ocasionada pelo aumento significativo e abrupto do número de casos de SRAG, nas unidades assistenciais de saúde, bem como pela ampliação da internação em leitos clínicos e em Unidades de Terapia Intensiva pediátrica e adulta", diz um trecho do documento.





A medida permite à PBH adotar ações emergenciais para garantir os atendimentos nas unidades de urgência e emergência, como a contratação de profissionais, compra de insumos e medicamentos, além da ampliação da rede de atendimento.





Entre as medidas de enfrentamento às doenças respiratórias, a prefeitura anunciou a abertura de 30 novos leitos de enfermaria pediátrica, 20 no Hospital Metropolitano Odilon Behrens e 10 no Hospital da Baleia.





Segundo o Executivo Municipal, houve aumento no número de solicitações para internações hospitalares entre as crianças menores de 1 e até 4 anos. Considerando o período de 23 a 29 de março, foram 123 solicitações.

Já no período de 20 a 26 de abril, as solicitações passaram para 278. “Por isso, priorizamos a abertura de leitos pediátricos. A Secretaria Municipal de Saúde mantém monitoramento sistemático do cenário epidemiológico e assistencial e outras medidas poderão ser tomadas, caso seja necessário”, explica o subsecretário de Assistência à Saúde, André Menezes.