BH tem temperatura amena nesta quarta-feira

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

A previsão meteorológica indica que a quarta-feira (30/4) será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada e rápida em Belo Horizonte. A temperatura mínima registrada foi de 16,2°C e a máxima prevista é de 23ºC. A umidade relativa do ar fica em torno de 70%, à tarde.

Na Estação Mangabeiras, no Centro-Sul de BH, a temperatura mínima foi de 17°C, às 6h15. Na Estação Cercadinho, na Região Oeste, a temperatura mínima foi 16,2°C com sensação térmica 4ºC às 6h. Na Pampulha, a temperatura mínima foi 19,3°C com sensação térmica de 20,3°C às 6h.

Tempo em Minas

Nesta quarta-feira (30/4), as condições meteorológicas ainda são favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva isoladas no Leste e Norte de Minas. Nas outras regiões mineiras, o tempo fica estável.

A chegada de uma massa de ar frio vai contribuir para o declínio da temperatura em Minas. Nos próximos dias, a tendência é de tempo estável e temperaturas típicas da estação do outono em todas as regiões mineiras.

O céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões de Minas, céu nublado a parcialmente nublado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A temperatura mínima registrada no estado ficou na casa dos 11ºC no Sul de Minas e a máxima prevista é de 32ºC no Norte e Triângulo Mineiro.