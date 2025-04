Vídeo: frentista apanha durante assalto em posto de combustíveis em MG

Uma câmera de monitoramento registrou o momento no qual um frentista foi agredido e roubado em um posto de combustíveis no Bairro Altinópolis, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira (29/4).

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima relatou aos militares que estava na cabine, quando foi abordada. O assaltante, que se aproximou a pé pela avenida Vereador Hamilton Teodoro, mostrou um volume na cintura sob a camisa, afirmou estar armado e deu dois tapas na nuca do funcionário. Antes disso, pediu que entregasse o dinheiro do caixa.

O assaltante pegou R$ 45 e o aparelho celular do atendente. Ao fugir, mandou a vítima abaixar a cabeça. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa. Dois homens chegaram em uma moto, que parou em uma esquina. O carona é quem ficou responsável pela abordagem e pelo roubo, flagrado em vídeo. Até o fechamento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia