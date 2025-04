MG: hóspede vai embora e esquece seu gato em hotel

Um fato inusitado mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde da última segunda-feira (28/5) em Francisco Sá, no Norte de Minas. Uma pessoa deixou seu gato de estimação para trás ao sair de um hotel localizado no bairro Adalberto Batista. O animal, aparentemente assustado e agressivo, precisou ser resgatado com a ajuda dos militares.

A solicitação foi feita às 13h25 pelo dono do estabelecimento, que relatou aos bombeiros que o animal havia sido esquecido em um dos quartos. Diante da dificuldade de lidar com o comportamento do felino, que se mostrava agitado, a guarnição foi acionada para realizar a contenção segura e colocá-lo em uma caixa de transporte.

Apesar do alerta inicial sobre sua agressividade, o gato cooperou durante a abordagem e não apresentou resistência ao ser capturado. Após a intervenção dos militares, o gato ficou sob os cuidados do responsável pelo local, que informou que tentaria contato com o antigo hóspede para providenciar a devolução do pet.

