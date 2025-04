Grande BH: 12 são presos suspeitos de furtos e desmanches de moto

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu doze pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtos e desmanches de motos na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os mandados de prisão preventiva e outros 20 de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (29/4) em Belo Horizonte, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano e Pedro Leopoldo. Cerca de 100 policiais civis participaram da operação.

Segundo o delegado Thiago Chevalier, da 3ª delegacia da Polícia Civil em Sabará, a investigação começou há cerca de um ano após a instituição policial receber notícias de descarte de peças rastreáveis de motocicletas em área de vegetação na cidade e em Santa Luzia. O grupo realizava furtos de motos de baixa cilindrada devido à facilidade para vender as peças.

“A partir daí, começamos a identificar esses indivíduos e percebemos que eles se organizavam em dois grupos: os que furtavam e os receptadores. O primeiro realizava os furtos em via pública, geralmente em Sabará e nas regiões Sul e Leste de Belo Horizonte. O segundo grupo, além de receptar, fazia o desmanche, descartando posteriormente as peças que poderiam ser rastreadas, como, por exemplo, os motores”, explicou Chevalier.

Ainda de acordo com o delegado, o dono de uma oficina de motopeças em Pedro Leopoldo, que está foragido, é suspeito de ser o receptador final. A Polícia Civil cumpriu um dos mandados de busca na oficina dele, mas, até o momento, não reuniu provas contundentes da participação do homem no esquema. “Ainda estamos apurando informações de que ele estaria revendendo as peças para outros estados”, pontuou.

