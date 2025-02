Polícia vai atrás de moto furtada e descobre desmanche na Grande BH

A Polícia Militar descobriu um desmanche de veículos, neste sábado (15/2), no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH. Os militares foram até o local em busca de uma motocicleta furtada que estava sendo rastreada pela empresa de segurança.









Segundo o sargento Horta, ao chegarem no local viram uma moto em pedaços que também tinha sido furtada. Os militares também localizaram mais quatro motocicletas desmontadas, outras quatro alteradas e quatro carros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A perícia da Polícia Civil foi acionada e é aguardada no local do desmanche. Ainda de acordo com o sargento Horta, os autores do delito foram identificados por documentos que estavam no local. Porém, até o momento, ninguém foi preso.