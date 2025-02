MG: caminhonete bate em carreta e capota em barranco de 10 metros

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma caminhonete bateu em uma carreta e capotou em um barranco, neste sábado (15/2), no km 435 da BR-262, em Nova Serrana, Região Centro-Oeste de Minas.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo rolou em um barranco de cerca de 10 metros de profundidade. Os ocupantes já estavam fora da caminhonete quando os bombeiros chegaram e não havia nenhuma vítima presa às ferragens.





Porém, um dos ocupantes do veículo apresentava um quadro mais grave e precisou ser retirado do barranco imobilizado em uma maca apropriada.





Todas as vítimas foram retiradas do local e avaliadas. Uma delas foi levada pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu de Nova Serrana, duas pela USA da concessionária que administra o trecho da rodovia e outras duas recusaram condução para o hospital.

Após avaliar os veículos e tomar medidas para prevenção de um possível incêndio, os militares liberaram o local para a concessionária.