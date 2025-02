Primeiro fim de semana de pré-carnaval com monitoramento em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O primeiro fim de semana de pré-carnaval (15/02 e 16/02) em Belo Horizonte já começa com segurança reforçada. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ativou o Posto de Comando no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) para monitorar trânsito, segurança e a organização dos blocos.

O COP-BH estará de plantão durante todo o período do carnaval, com equipes prontas para agir a qualquer momento. Além disso, a Sala de Controle Integrado do COP-BH monitora mais de 4.500 câmeras pela cidade.

Representantes de mais de 20 instituições de segurança e serviços estão reunidos no COP-BH para acompanhar por monitores ligados a câmeras de rua e contatos com as equipes nos locais averiguando de perto tudo o que acontece na cidade.

Integram esse plantão a Belotur, BHTrans, a Polícia Militar de Minas Gerais, a Superintendência de Mobilidade (Sumob), Guarda Municipal (GCMBH), SAMU, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) entre outros (VISA, SMASDH, SUFIS, Sudecap, SLU, OGMBH, Suzurb, CAREs, Copasa, Cemig, Gasmig, DER-MG, CICC/SEJUSP, Comissariado da Infância e Juventude, Metro BH, BHIP e operadoras de telefonia).

O monitoramento ocorre das 8h30 de sábado até 0h30 de domingo, e novamente das 8h30 de domingo até 0h30 de segunda-feira (17/02) e confere desde a mobilidade dos foliões até o fluxo de veículos de emergência.

A ordem é garantir a segurança e a ordem pública durante os festejos. O Posto de Comando é a central de operações da folia. É lá que as decisões são tomadas e as ações são coordenadas.

Se houver algum problema, a ideia é se ter um acionamento mais rápido e eficiente.