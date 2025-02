Drones 'falantes' vão monitorar foliões no carnaval de Minas

Para garantir uma festa mais segura para os foliões, o Carnaval deste ano em Minas Gerais vai contar com drones “falantes”. Além da já conhecida função de monitoramento e reconhecimento facial, os equipamentos agora também vão emitir alertas sonoros e mensagens de conscientização.

A novidade foi anunciada durante o lançamento do Carnaval 2025 nesta quinta-feira (06/02) pela Polícia Militar, responsável pelo controle dos drones. Eles servem de suporte para o policial no chão pois vai fornecer informações aéreas de tumultos, crimes ou movimentações suspeitas.

Entre as mensagens estão lembretes para usar doleira e para o uso excessivo de álcool, que pode aumentar o risco de acidentes e situações indesejadas. “A ideia é que as medidas de autoproteção sejam relembradas às pessoas, que adotem esses cuidados e a gente consiga uma prevenção criminal ainda maior”, explica a Major Layla Brunnela.

Serão 200 drones disponíveis para o uso no carnaval em todo o estado. Em Belo Horizonte eles irão patrulhar principalmente os inícios e fins de blocos. Os locais dos usos dos equipamentos vão depender do tamanho dos blocos e dos pontos determinados pelo serviço de inteligência por apresentarem altos índices de infrações e tumultos.

As câmeras do drone, assim como as das plataformas de observação elevada e do olho vivo, estarão ligadas ao sistema de reconhecimento facial da Polícia Militar, cujo banco de dados é, prioritariamente, de pessoas que têm mandados de prisão em aberto. Ao fazer o reconhecimento, uma viatura é deslocada até o infrator para realização da prisão.

“Temos um volume de policiais muito grande, não só fardados mas também ampliamos o policiamento velado. Hoje o tempo médio entre a identificação da câmera e a chegada da viatura é de menos de cinco minutos. Vamos ter uma agilidade ainda maior no carnaval porque o policiamento já está presente no bloco”, afirma Brunnela.