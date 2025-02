Carnaval BH: 61% dos comerciantes estão otimistas com vendas na folia

Cerca de 61% dos comerciantes de Belo Horizonte esperam ter vendas positivas durante o período de carnaval, que em 2025 acontece entre os dias 1º e 4 de março. Apesar disso, a expectativa quanto a um bom desempenho durante a festa caiu cerca de 10 pontos percentuais em relação a 2024.

Pouco mais da metade dos entrevistados acredita que terá um incremento em relação ao carnaval do ano passado. As impressões a respeito do desempenho do setor no feriado foram divulgadas em pesquisa feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG).

Entre os pontos que deixam os comerciantes otimistas estão: o aumento da circulação de moradores e turistas (citado por 68,3%); o maior movimento nos estabelecimentos (44,6%); o crescimento do carnaval de Belo Horizonte (27,4%); e a maior divulgação da festa (9,7%).

Já os pontos que desanimam os comerciantes (23,4% acreditam que o carnaval terá impacto negativo) são: a desorganização trazida pela festa (47,9%); a queda do comércio (35,2%); o aumento da violência (16,9%); e a interrupção das atividades econômicas no período (12,7%).

Estratégia do comércio para o carnaval 2025

Cerca de 45% do comércio pretende abrir as portas durante o carnaval, menos do que indicou a pesquisa do ano passado, onde 48,7% responderam que iriam funcionar durante os dias de folia. Entre as empresas que vão abrir, 78,7% pretendem funcionar todos os dias da festa.

Poucos mais da metade (51,5%) dos comerciantes já estava com os estoques preparados no período da pesquisa (entre 16 e 27 de janeiro), enquanto outros 23,5% ainda nem tinham realizado os pedidos.

Ainda dentro dos preparativos para a data, 26,5% dos estabelecimentos pretendem aumentar o estoque, 21,3% farão propaganda, 17,6% usarão preços promocionais, 9,6% vão diversificar o mix de produtos, 5,9% contratarão funcionários temporários e 3,5% darão treinamentos a seus funcionários.

Na visão dos comerciantes, a maioria das vendas serão à vista, sendo 52,2% no Pix, 15,4% no débito e 13,2% no cartão de crédito à vista. Enquanto o período de “esquenta” para a folia deve aumentar o movimento para 21,3%, metade dos entrevistados acredita que o aumento do movimento nos dias de carnaval será bem distribuído. Sobre o carnaval do ano passado, os empresários que abriram seu estabelecimento avaliaram positivamente a segurança, a limpeza urbana e as informações sobre o vento. A maior crítica foi referente ao transporte público.

De acordo com Fernanda Gonçalves, economista da Fecomércio MG, a expectativa de aumento nas vendas durante o carnaval de Belo Horizonte em 2025 reflete um cenário de otimismo entre os comerciantes locais. A pesquisa consultou 284 empresários de 17 bairros das Regiões Centro-Sul, Leste e Oeste de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia