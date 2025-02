Entenda as vantagens dos consórcios em período de juros altos

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu pelo aumento de um ponto percentual na taxa Selic, elevando-a para 13,25%, o que influencia outras taxas de juros, como as de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Neste cenário, o diretor de marketing do Mycon (primeira fintech de consórcios do Brasil), Bruno Borges, explicou ao Estado de Minas um pouco sobre as vantagens do consórcio em comparação aos empréstimos bancários (confira abaixo os pontos levantados por ele).

É importante entender que o consórcio é uma modalidade baseada no planejamento coletivo, onde um grupo de pessoas contribui mensalmente para formar um fundo comum. Esse fundo é usado para contemplar os participantes por meio de sorteios ou lances, permitindo que adquiram o bem desejado.

A principal vantagem do consórcio é que ele não envolve juros, apenas uma taxa de administração, geralmente menor que os juros cobrados em um financiamento.

O Mycon é o primeiro consórcio digital no Brasil, trazendo praticidade para atender nacionalmente todas as frentes e tipos de público. Todo o processo acontece via app, visando a facilitação da operação. Além disso, não trabalha com intermediadores, o que consequentemente trás taxas mais competitivas ao mercado Reprodução/Mycon

Como o consórcio é organizado?

Formação do grupo

Um grupo de indivíduos interessados em adquirir um bem se reúne para formar o consórcio. Esse grupo é administrado por uma empresa especializada, conhecida como administradora de consórcio.

Contribuições mensais

Cada participante deve fazer contribuições mensais, chamadas de fundo comum, que são parte do valor da parcela. Essas contribuições são estabelecidas no início do contrato.

Contemplação

A cada mês, por meio de sorteio ou lance, havendo recursos suficientes no grupo, um ou mais participantes são contemplados e têm o direito de utilizar o crédito para adquirir o bem ou serviço desejado. O contemplado tem seu cadastro e crédito aprovados e recebe uma carta de crédito que equivale ao valor estabelecido no contrato, permitindo a compra do bem, o qual fica alienado para a administradora.

Pagamento das parcelas

Mesmo após a contemplação, todos os participantes continuam pagando suas parcelas até o fim do contrato. O pagamento das parcelas é importante para manter o funcionamento do consórcio e garantir que todos os participantes possam ser contemplados ao longo do tempo.

Encerramento do grupo

Quando todos os participantes do consórcio forem contemplados, o grupo é encerrado. Caso algum participante tenha desistido ou não tenha sido contemplado ao fim do contrato, é possível que haja uma devolução proporcional do valor pago, de acordo com as regras estabelecidas no contrato.

Principais modalidades de consórcios



Consórcios de imóveis

No caso do consórcio de imóveis, uma das maiores vantagens é a possibilidade de adquirir um bem sem precisar pagar um valor alto de entrada. Além disso, não é necessário passar por análise de crédito bancário nem arcar com juros elevados ao longo dos anos, que muitas vezes superam o valor amortizado mensalmente.

Consórcios de veículos

O consórcio de veículos é uma excelente alternativa tanto para quem deseja adquirir o primeiro carro quanto para aqueles que querem trocar por um modelo mais recente. Aqueles que já possuem um veículo podem utilizá-lo como parte da oferta para antecipar a carta de crédito, oferecendo um lance no valor da avaliação do automóvel.

Consórcios de serviços

O consórcio de serviços serve para custear eventos como casamentos, aniversários, festas, viagens, cursos no exterior, graduação e até mesmo procedimentos estéticos. Os valores e prazos variam conforme o custo do serviço desejado, mas seu funcionamento segue o mesmo princípio dos demais consórcios.

Consórcios para quitar dívidas

Por fim, o consórcio para quitar dívidas tem se tornado uma opção cada vez mais procurada para reorganizar as finanças. Ele permite substituir várias dívidas por uma única, reduzindo os juros e facilitando o controle do orçamento.



Perfis que mais buscam consórcios



O planejador

São pessoas que estão procurando adquirir um bem e se organizam previamente para fazer um consórcio, já que a retirada do dinheiro não é imediata. Esse perfil evita a realização de um financiamento, pensando no custo benefício da operação como um todo, uma vez que o consórcio é a única linha de crédito em que não são cobrados juros.

O investidor

São pessoas que buscam o consórcio com uma visão voltada à alavancagem de patrimônio, ou seja, a obtenção de uma renda extra oferecida pelo aluguel de imóveis. Esse perfil investe nas parcelas mensais e quando é contemplado, utiliza o crédito para a compra do imóvel e o coloca para aluguel.



Cuidados ao escolher uma administradora de consórcio

A pessoa precisa verificar e pesquisar sobre a empresa em que a aplicação será feita de forma detalhada (prática geral, não somente no consórcio), ler atentamente o contrato, esclarecendo todas as dúvidas antes da adesão, e ficar atento para a taxa de desistência do consórcio, visto que a não continuidade do consorciado pode prejudicar os demais participantes do grupo. As regras e condições podem variar de acordo com a administradora e o tipo de consórcio.

Além disso, é necessário desconfiar de “promessas milagrosas”, uma vez que não há garantia de quando a pessoa receberá a carta de crédito, com dependência da estratégia de lances ou do resultado dos sorteios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Colaboração para a 'inclusão financeira' no Brasil

Os consórcios são uma importante ferramenta para a inclusão financeira no país, principalmente para a população de baixa renda e com acesso restrito a serviços bancários tradicionais. Ao eliminar a necessidade de entrada e a rígida análise de crédito dos bancos, os consórcios tornam mais acessível a conquista de bens de alto valor, como imóveis e veículos, proporcionando novas oportunidades para quem antes enfrentava dificuldades.

É financeiramente superior ao empréstimo, no cenário de taxas de juros, oferecendo organização financeira, parcelas pequenas e adequadas ao orçamento, além da ausência de juros, já que há apenas a taxa de administração. Promove também a consciência financeira por meio do planejamento da compra, alimentando o hábito de poupar dinheiro.

“É importante destacar a evolução do consórcio no mercado, é um produto que vem crescendo ano a ano. Em 2024 o volume de créditos totalizaram 20% em relação a 2023. Isso leva as administradoras a trabalhar cada vez mais sobre educação financeira, que é um grande pilar para fortalecer esse mercado”, salienta Bruno Borges sobre o crescimento do setor.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata