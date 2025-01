Copom aumenta a Selic para 13,25% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) se reuniu nesta quarta-feira (29/1) e decidiu pelo aumento de um ponto percentual na taxa Selic, elevando para 13,25% ao ano. A medida tem como objetivo conter o aumento da inflação.

Essa foi a primeira reunião comandada pelo novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assumiu o lugar de Campos Neto, junto dos diretores, a maioria também indicada pelo petista.

A tendência é que a taxa básica de juros suba nos próximos meses, podendo alcançar até 15% anual, segundo especialistas. Posição corroborada pelo Copom. que afirmou não descartar novos aumentos.

O valor é o maior desde 2006, ainda no final do primeiro mandato de Lula, há cerca de 19 anos.

Desde o início de seu terceiro mandato, iniciado em janeiro de 2023, o presidente Lula vem criticando o valor da taxa básica de juros.

Em dezembro do ano passado, quando a taxa estava em 12,25% ao ano, o petista voltou a repetir que a Selic é "a única coisa errada" na economia do país e que o alto valor prejudica o investimento e o crescimento econômico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Vou repetir: ninguém neste país, do mercado, tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Entreguei este país numa situação muito privilegiada, e é isso que eu quero fazer outra vez. Não é o mercado que tem que ficar preocupado com os gastos do governo, é o governo. O que está errado é a taxa de juros estar acima de 12% — isso é o que não tem explicação”, afirmou Lula na ocasião.