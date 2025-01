Número de pequenos negócios em Minas cresce 8,4% em 2024

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

No ano passado, foram registrados 436.794 novos negócios em Minas Gerais, segundo levantamento do Sebrae Minas com base em dados da Receita Federal. O número representa um crescimento de 8,41% em relação a 2023 e coloca Minas como o segundo estado em abertura de negócios no país, com uma fatia de 10,55% de pouco mais de 4 milhões de pequenas empresas abertas no país no ano passado.

Mas enquanto no país os microempreendedores individuais correspondem a 73% das empresas de pequeno porte abertas em 2024, em Minas Gerais a categoria representa 76,59% do total de pequenas empresas abertas no estado no ano passado.No estado, outros 20,34% são microempresas e 3,07% são empresas de pequeno porte. No ano passado, descontando o fechamento de pequenas empresas (266.518), o saldo de pequenos negócios abertos em Minas no ano passado foi de 170.276.

Em termos de setores, a maioria dos novos negócios são de serviços, com 245.533 empreendimentos abertos em todo o estado, com o comércio registrando 99.366, a indústria 86.096 e a agropecuária somou 5.779.Segundo o Sebrae, a atividade econômica com maior destaque foi “promoção de vendas (21.445), seguida de “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (17.183); “cabeleireiros, manicure e pedicure” (15.380) e “obras de alvenaria” (15.088).

Com crédito

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) liberou quase R$ 500 milhões em financiamento para micro e pequenas empresas no estado. Os recursos, que chegaram a mais de 5 mil micro e pequenos negócios, foram destinados a reformas, contratação de funcionários e quitação de dívidas. Segundo o BDMG o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas foi ampliado em 10% no ano passado e contribuiu para o banco fechar o ano com o patamar recorde de desembolsos de R$ 3,5 bilhões, 20% superior aos R$ 2,98 bilhões registrados em 2023. No ano passado, as liberações de crédito do BDMG apoiaram a geração de 87 mil empregos, com grande parte deles nas micro e pequenas empresas, que respondem por 68,7% das novas vagas de emprego formal no estado em 2024.

Filial mineira

Com investimentos de R$ 2 milhões em novos equipamentos, o Grupo Flexível, um dos maiores fabricantes nacionais de tecnologias em poliuretano, está ampliando a sua filial em Extrema, no Sul de Minas. A unidade, que começou a operar em 2020, já recebeu aportes de mais de R$ 5 milhões em máquinas e equipamentos, veículos e ampliação da infraestrutura. Segundo o Grupo Flexível, a filial que ocupava uma área de 630 metros quadrados quando foi inaugurada conta hoje com 1.500 metros quadrados.

No ano passado, a filial mineira do grupo catarinense registrou um crescimento de 768% no volume de produtos comercializados em relação a 2021 e uma expansão de 424% na quantidade de clientes atendidos. “A decisão de instalar a primeira filial do Grupo Flexível em Minas foi muito acertada – é uma região estratégica para entregas mais rápidas e eficientes em todo o país. A ideia é que no futuro a unidade também envolva os estágios de desenvolvimento de soluções localmente”, afirma a diretora de Inovação, Novos Negócios, Marketing e Sustentabilidade do grupo, Thaize Schmitz.

“Estar presente no primeiro grande encontro global do ano, onde se discutem questões que vão reger o ano é muito importante. Além disso, Davos é um ponto de encontro acolhedor para a criação de novas conexões, que nos inspira a continuar nossa jornada” Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, sobre a participação no Fórum Econômico Mundial



Troca fácil

Desde setembro de 2008, com os usuários de telefonia móvel e fixa podendo migrar de operadora sem alterar o número, 96,55 milhões de trocas de prestadoras de telefonia foram feitas no país nesses 16 anos. Em Minas Gerais, desde o início, até 31 de dezembro de 2024, foram 10.22 milhões de transferências entre prestadoras, com 7,98 milhões sendo de telefones móveis (78%) e 2,24 milhões de linhas fixas (22%).

Em Minas Gerais, 10.22 milhões de usuários de telefone fizeram transferências entre operadoras desde 2008 Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os dados são do relatório trimestral da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom). Apenas entre outubro e dezembro do ano passado foram feitas 165,59 mil trocas de operadoras de telefonia, com 42,84 mil (26%), enquanto na telefonia móvel foram feitas 112,75 mil solicitações de troca de fornecedor (74%).



Turismo em alta

Museu da Inconfidência, em Ouro Preto: Minas se destaca como destino de turistas de outros países Leandro Couri/EM/D.A Press

A atividade turística em Minas Gerais deve receber R$ 550 milhões em investimentos no primeiro semestre deste ano, segundo projeções da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas. Entre 2021 e 2024, o estado captou mais de R$ 3,7 bilhões em investimentos no turismo, com incentivos do governo. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, de janeiro a dezembro do ano passado cerca de R$ 73 milhões foram aplicados na atividade via ICMS Turismo.

O estado se destaca como destino de turistas de outros países. Em 2024 mais de 42,6 mil visitantes de outros países, com aumento de 10,6% no número de turistas internacionais. O número é o maior em 10 anos e os destinos procurados são Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina e parques nacionais, como Serra do Cipó e Serra da Canastra.O setor gerou 19.158 postos de trabalho de janeiro a novembro, com alta de 4,73%.