Saiba quem deve declarar Imposto de Renda em 2025

A declaração do Imposto de Renda (IR) é uma obrigação que movimenta os contribuintes anualmente. Confira quem deve declarar o IR, o que já se sabe sobre os prazos, e para que esse procedimento serve.

O que é o Imposto de Renda e qual a razão de declará-lo?



O Imposto de Renda é um tributo federal anual que incide sobre os ganhos de indivíduos (IRPF) e empresas (IRPJ) - ou seja, quem ganha mais, paga uma quantia maior - e a Receita Federal é a instituição responsável por administrá-lo e fiscalizá-lo no Brasil.



Anualmente, os contribuintes devem preencher uma declaração detalhando seus rendimentos, despesas e possíveis deduções, como gastos com saúde, educação e dependentes. O objetivo é apurar se houve imposto a pagar ou se o contribuinte tem direito a alguma restituição, caso tenha pago mais imposto do que o necessário ao longo do período.

O Imposto de Renda é uma das principais fontes de receita do governo federal para financiar serviços essenciais, como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e programas sociais.



Além disso, atua como uma ferramenta fundamental para a fiscalização, permitindo à Receita Federal monitorar movimentações financeiras e combater práticas ilegais, como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.



Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2025?

Pessoas que receberam rendimentos tributáveis maiores do que R$ 30.639,90 em 2024;

Pessoas que receberam rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, como indenizações, heranças e rendimentos de poupança;

Pessoas que tiveram ganho de capital por meio da venda de bens e direitos de qualquer valor;

Quem fez operações na Bolsa de Valores maiores do que R$ 40 mil ou com lucro tributável;

Pessoas com bens acima de R$ 800 mil;

Pessoas cuja receita bruta com atividade rural é maior que R$ 153.199,50;

Quem se tornou residente no país, com bens e direitos, permanecendo até 31 de dezembro de 2024;

Pessoas que obtiveram isenção por meio da venda de imóveis residenciais e compraram novos em até 180 dias.

O que se sabe sobre os prazos do IR 2025 até agora?

O calendário oficial ainda não foi divulgado pela Receita Federal, mas, a previsão é que comece no dia 15 de março e termine no dia 31 de maio.

Mesmo assim, é importante ficar atento à divulgação do calendário pelo governo, para que haja o acompanhamento das etapas do processo.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos