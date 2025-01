CEO da Apple atribui sucesso a seus hábitos matinais; saiba quais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O CEO da Apple, Tim Cook, atribui seu sucesso no mundo dos negócios à sua rotina matinal. Em entrevista ao podcast Table Manners, ele revelou que segue uma rotina simples para organizar suas manhãs e controlar sua agenda. Na conversa, Cook citou quatro hábitos que fazem a diferença na sua vida.

O primeiro é acordar cedo. O dia começa, pontualmente, às 5h da manhã para o CEO. “É a parte do dia que mais consigo controlar. À medida que o dia começa a se desenrolar, ele se torna menos previsível. E no final do dia, todas essas coisas podem tomar seu tempo, intenção e energia”, explicou.

Aproveitando para ficar em silêncio, o período também é a hora em que Cook toma seu café da manhã: um cereal proteico acompanhado de leite de amêndoas sem açúcar, enquanto saboreia um café.

Após a refeição, Cook disse que se concentra em responder e-mails de funcionários e clientes. Ele destaca que recebe várias histórias emocionantes de pessoas que foram salvas graças ao Apple Watch. “Essas são histórias inacreditáveis em que alguém está usando o relógio e recebe um alerta de que tem fibrilação atrial. Então eles correm para o pronto-socorro e recebem todos os equipamentos de eletrocardiograma, o que confirma o diagnóstico”, afirmou.

Por dia, ele recebe cerca de 600 e-mails. "Alguns dias, quando algo interessante acontece, é muito mais do que isso”, confessou.

Por fim, o último hábito matinal de Cook diz respeito aos momentos de concentração. Cook citou que o período da manhã é perfeito para manter o foco no que considera importante, deixando de lado as distrações externas, “bloqueando” o mundo exterior e organizando suas prioridades antes que a imprevisibilidade das tarefas diárias o alcance.