Piloto tem ataque cardíaco e morre minutos após pousar avião

Um piloto da Air India Express teve um ataque cardíaco momentos após pousar a aeronave que pilotava. Ele tinha acabado de operar um voo de Srinagar para Delhi, ambas na Índia, na quarta-feira (9/4).

Identificado como Armaan, o piloto foi levado para o hospital após ter colapsado no escritório de despacho da companhia aérea. No entanto, foi declarado morto ao chegar na unidade de saúde.

O comandante vomitou no interior do avião após o pouso em Delhi, segundo fontes da Air India Express. Ele então se dirigiu para o escritório de despacho, onde teve a parada cardíaca.

A equipe médica do Aeroporto Internacional de Delhi foi acionada, mas as tentativas de reanimação se mostraram infrutíferas.

Ao jornal Hindu BusinessLine, a companhia aérea lamentou a perda do piloto. "Lamentamos profundamente a perda de um colega valioso devido a um problema de saúde. Os nossos pensamentos estão com a família durante este período de profunda dor”, afirmou.

A empresa alegou que está cooperando com as autoridades e que está prestando apoio à família do funcionário. A companhia solicitou privacidade para os entes de Aramaan e alertou contra especulação enquanto ocorre a investigação oficial.

