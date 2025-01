Bets: empresa mineira desenvolve ferramentas para prevenir fraudes

Desde a sanção da lei 14.790, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou portarias que regulam o funcionamento de Bets no Brasil. Com as exigências de adaptações necessárias aos chamados players do setor (jogadores e empresas do campo dos jogos de azar), a techfin mineira Paag - serviço de aplicações tecnológicas que servem para reduzir custos, aumentar a produção e garantir o fluxo uniforme de todas as operações - tem idealizado soluções para garantir que as casas de apostas operem conforme a nova regulamentação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As soluções vão desde manter os sistemas seguros contra lavagem de dinheiro a conhecer o perfil do cliente e as ações dele na plataforma da casa de apostas, de modo a monitorar comportamentos de risco. Desse modo, se eles encontram apostas muito altas e improváveis ou movimentos suspeitos, notificam aos operadores e aos órgãos responsáveis, facilitando o trabalho dessas entidades.

O surgimento da ferramenta de segurança veio a partir da experiência mercadológica dos envolvidos, que entenderam que o mercado de apostas oferece riscos tanto para os operadores quanto para toda a cadeia envolvida. Eles começaram a mapear as informações e criar perfis dentro de empresas por meio de inteligências artificiais para estudar sobre possíveis padrões e riscos.

“A Paag quer prevenir a manipulação de jogos por meio da tecnologia, expandindo e sendo referência por auxiliar na área. Muitas vezes assumimos um papel consultivo de ajuda por estarmos próximos”, afirmou João Fraga, CEO da Paag.

Fraga destaca que os jogadores que apostam nas bets buscam um ambiente seguro e em conformidade regulatória para realizar suas apostas. Além desse fator, também ressalta a importância do mapeamento do perfil dos jogadores.

“Mais do que garantir o cumprimento de algumas das exigências da nova regulamentação, o Paag Shield é um produto que permite conhecer o perfil e o histórico do apostador. Essas informações são compartilhadas com as casas de apostas de modo que elas possam tomar a melhor atitude caso haja algum sinal de risco, para qualquer sinal de suspeita”, explica.

Além disso, a Paag oferece cuidados de prevenção à ludopatia - condição médica caracterizada pelo vício em jogos de azar. Eles observam as atividades dos jogadores que apresentam um possível vício para noticiar aos órgãos responsáveis.

“Por exemplo, se o Shield identificar que determinado jogador está perdendo muito dinheiro na plataforma ou que está jogando demais, ele emite um alerta para a casa de apostas de que esse usuário está passando do limite daquilo que é saudável, podendo, desse modo, tomar providências sobre a suspensão temporária da conta”, detalha.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata